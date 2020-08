Este viernes, en conferencia de prensa, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos presentó las actas que el Ministerio de Defensa entregó a la organización. En los documentos ex militares admiten haber cometido crímenes de lesa humanidad, pero los integrantes de los Tribunales de Honor no informaron a la Justicia, cuando era su deber hacerlo por ser funcionarios públicos.

El jueves se conoció que en 2006, el coronel retirado Gilberto Vázquez admitió ante un Tribunal de Honor militar haber torturado y participado del “segundo vuelo”.

“Para nosotros es un momento muy relevante”, dijo Elena Zaffaroni, integrante del colectivo. Aseguró que las dejan en evidencia que los mismos militares que enfrentados a la Justicia dijeron no saber nada, habían participado en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

Zaffaroni dijo que los mandos militares, a lo largo de varios períodos de gobierno mintieron al asegurar que “no encontraron ni tienen forma de encontrar nada”.

“Más grave que lo que dicen los militares, es el silencio y la no sorpresa de los mandos militares, los generales en los Tribunales de Honor, no sólo oyen esas cosas sino que tratan de evitar que consten en actas, no repreguntan”, aseguró Ignacio Errandonea, integrante de Familiares.

“Estas actas nos revelan las mentiras de todos los mandos militares”, dijo y aseguró que es una demostración de las Fuerzas Armadas (FFAA) que tenemos hoy. “Tenemos un ex comandante en jefe que está reivindicando el accionar de las FFAA durante el período de la dictadura, que se dedica sistemáticamente a atacar a la Justicia y es senador de la República”, dijo en referencia a Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.

Zaffaroni enfatizó que es necesario que el Parlamento vote el desafuero de Manini, porque es este órgano el que “decide si puede comparecer o no ante la Justicia, como cualquier ciudadano”, también aclaró que todos el material fue entregado a Fiscalía y a todos a los parlamentarios.