Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos presentó este viernes en conferencia de prensa las actas que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) entregó a la organización. En los documentos ex militares admiten haber cometido crímenes de lesa humanidad, pero los integrantes de los Tribunales de Honor no informaron a la Justicia, cuando era su deber hacerlo por ser funcionarios públicos. Tampoco transmitió la información el entonces comandante en jefe del Ejército, el actual senador por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

El jueves se conoció que en 2006, el coronel retirado Gilberto Vázquez admitió ante un Tribunal de Honor militar haber torturado y participado del “segundo vuelo”.

El 3 de octubre de 2016, el coronel en situación de retiro Jorge Silveira, declaró en el Tribunal de Honor conformado para investigarlo a él, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y José Gavazzo. “Yo estoy cansado de que OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas] tenga que ver con todo [...] qué quieren que hagamos, que nos hagamos cargo de más cosas, porque todos calladitos la boca, porque acá todo el mundo se calla la boca”, dijo.

“Para nosotros es un momento muy relevante”, dijo Elena Zaffaroni, integrante de Familiares. Aseguró que las actas dejan en evidencia que los mismos militares que al enfrentarse a la Justicia dijeron no saber nada habían participado en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Zaffaroni dijo que los mandos militares, a lo largo de varios períodos de gobierno mintieron al asegurar que “no encontraron ni tienen forma de encontrar nada”.

“Más grave que lo que dicen los militares, es el silencio y la no sorpresa de los mandos militares, los generales en los Tribunales de Honor, no sólo oyen esas cosas, sino que tratan de evitar que consten en actas, no repreguntan”, aseguró Ignacio Errandonea, integrante de Familiares. “Estas actas nos revelan las mentiras de todos los mandos militares”, dijo, y aseguró que es una demostración de las Fuerzas Armadas (FFAA) que tenemos hoy. “Tenemos un ex comandante en jefe que está reivindicando el accionar de las FFAA durante el período de la dictadura, que se dedica sistemáticamente a atacar a la Justicia y es senador de la República”, dijo en referencia a Manini Ríos.

Errandonea contó que al final del período anterior de gobierno, Familiares pidió la información y la respuesta que recibieron fue que presentaran un pedido de acceso a la información. “Los tiempos no daban, porque ya iba a cambiar el gobierno, por lo tanto decidimos hacer la solicitud a este gobierno”, relató, y aclaró que las actas no están en el MDN sino en el Comando General del Ejército, por lo que aún falta material por entregar.

Zaffaroni enfatizó que es necesario que el Parlamento vote el desafuero de Manini, porque es este órgano el que “decide si puede comparecer o no ante la Justicia, como cualquier ciudadano”, también aclaró que todo el material fue entregado a Fiscalía y a todos los parlamentarios.

En tanto, Alba González agradeció el trabajo de las personas más jóvenes: “Las madres que vamos quedando estamos viejas y ellos trabajan y llevan adelante esto”, manifestó, y agregó que la búsqueda de la verdad es para Familiares y para la sociedad toda, “porque un país sin Justicia no puede avanzar”.

Nilo Patiño, otro de los integrantes de Familiares, expresó: “A todos los gobiernos hemos reclamado conocer la verdad porque sin verdad no hay Justicia, no se puede juzgar una cosa que no se conoce, lo que pasa hoy es que vamos conociendo parte de la verdad como un rompecabezas. Hemos criticado a los gobiernos anteriores por la opacidad en los procedimientos, no sólo de los Tribunales de Honor, sino de las Fuerzas Armadas. Hoy reclamamos lo mismo”.

No lo sabíamos

El ex ministro de Defensa Nacional, José Bayardi (Frente Amplio) dijo este viernes que los militares integrantes del Tribunal de Honor que juzgó al coronel retirado Gilberto Vázquez nunca informaron a las autoridades sobre las confesiones de violaciones a los derechos humanos.

Bayardi dijo que el Tribunal de Honor, “que no tenía que ver con violaciones a los derechos humanos”, no informó sobre las declaraciones del coronel Gilberto Vázquez, “dando la noticia de algún hecho de carácter delictivo”. El ex ministro aseguró que Azucena Berrutti, ministra de Defensa Nacional en el momento en que se llevó adelante ese tribunal, tampoco tenía conocimiento sobre las declaraciones, por eso lo homologó. “Pretender que hubo responsabilidad sobre un acto que no se conoció es absolutamente equivocado”, afirmó.

“Te puedo asegurar que esas actas [de las declaraciones] no llegaron al ministerio”, dijo a la diaria Augusto Tito Gregori, asesor de la ministra Berrutti y posteriormente coordinador de los Servicios de Inteligencia entre 2010 y 2013. Al año de asumir, las autoridades encontraron en un inmueble del MDN, donde funcionaba el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva, 1.144 rollos microfilmados con información sobre la dictadura. “Con Azucena allanamos el cuartel en busca de los archivos, por mucho menos de eso allanamos un cuartel. Te das cuenta de que si hubiéramos visto una cosa de esas, hubiéramos actuado”, comentó.

Gregori señaló que hubo dos tribunales por la fuga de Vázquez: un Tribunal de Honor, integrado por tres coroneles, y un Tribunal de Alzada, integrado por tres generales. “Esos seis militares y el comandante, al que aparentemente le dicen el contenido de las actas, son los que evidentemente sí o sí sabían el contenido”, señaló.

El comandante en jefe del Ejército de ese momento era Carlos Díaz, quien integró la comisión del Ejército, junto con Raúl Gloodtdofsky y Pedro Barneix, encargada de recopilar información sobre los detenidos desaparecidos, cuando asumió la primera presidencia Tabaré Vázquez. La comisión fue criticada por entregar información falsa a Ángel Bertolotti, que en 2005 era comandante en jefe, sobre el enterramiento de María Claudia García.

la diaria accedió al acta 21 del fallo de solicitud de homologación, fechada el 9 de agosto de 2006, que determina por unanimidad de votos que afecta el honor de las Fuerzas Armadas y que Gilberto Vázquez actuó con “absoluta falta de responsabilidad”. En el acta, a diferencia de la del tribunal de honor de Gavazzo, no hay referencia de las declaraciones de Vázquez.

Este viernes El Observador accedió al expediente administrativo del MDN. Según consignó, el 25 de setiembre de 2006, Díaz elevó un escrito a la ministra, en el que dijo que compartía “el fallo emitido” y no tenía “observaciones que formular”.

El 27 de ese mismo mes, la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio, envió el informe de toda la actuación y, según el matutino, allí tampoco hay ninguna mención de las declaraciones de Vázquez. El 28 de setiembre de 2006, el presidente Tabaré Vázquez y Berrutti homologan el fallo.

“20 días después, Azucena se entera una mañana que Díaz había tenido una reunión con [Julio María] Sanguinetti y Yamandú Fau [ex ministro de Defensa], y lo destituye. Ahora, ¿por qué se reunió Díaz con Sanguinetti y Fau?”, señaló Gregori.

También explicó cómo es el mecanismo de notificación del Tribunal de Honor. “El mecanismo es totalmente reservado. En el MDN no vas a encontrar un solo archivo de ningún Tribunal de Honor. Las actas de los tribunales de honor las maneja el comandante en jefe. Cuando terminan van a un archivo especial, por la calle Soriano, y únicamente tiene acceso el presidente, el ministro, el comandante en jefe o el interesado, pero es totalmente reservado”, explicó.

Pero además señaló que, cuando ingresa un documento al MDN, generalmente se lo microfilma y se establece cuántos folios tiene. “Entonces es muy fácil chequear qué fue lo que mandaron en 2006. ¿Qué cosa entró al ministerio? Entró la resolución y un resumen de lo que resolvieron, y cómo el tribunal era simplemente por la fuga, entró, se leyó el resumen, que el tribunal lo había considerado responsable de la fuga y punto”, indicó.

La semana que viene se definirá en la Cámara de Senadores si se vota el desafuero del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Pero en la cámara alta no estarían los votos para levantar los fueros de Manini, ya que en el Partido Nacional se considera que “no hay mérito jurídico” para hacerlo.