El viernes surgieron críticas hacia Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, por visitar una escuela. Fue en el marco de una gira por Artigas –visitó distintos emprendimientos sociales– que asistió a la escuela 1 de ese departamento, la cual recibe niños con discapacidad auditiva, para entregar, junto a la juventud del Partido Nacional (PN), 50 carpetas de plástico reciclado de cartelería política. Junto con ella también estaba el ex intendente artiguense y ahora candidato a la reelección por el PN, Pablo Caram.

Una de las críticas fue de Héctor Florit, ex consejero de Primaria, que en su cuenta de Twitter escribió: “No hacen política, sólo se parece. La Primera Dama, el ex intendente blanco y hoy candidato P. Caram y jóvenes afines, en el acto de entrega de 20 carpetas recicladas en Esc. No. 1 de Artigas. Un poco exagerado si Primaria entrega por año, en silencio, cientos de miles de útiles”. A esto se sumó el diputado del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini, que en la misma red social preguntó si esa actividad no afectaba la laicidad.

Pero la visita de Ponce de León a una escuela no fue la única en los últimos días. Hace tres semanas fue a la escuela rural 33 de Lavalleja junto con Adriana Peña, intendenta del departamento, y la ex senadora Carol Aviaga, candidata por el PN a ese cargo. La visita fue consignada por la página web de la Intendencia de Lavalleja en su sección Noticias, a través de Facebook, con el título “fructífera gira de la intendente Adriana Peña acompañando a la primera dama Lorena Ponce de León”. Además de la escuela 33, visitaron el Hogar de Ancianos 1, los CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia) Los Cabritos y Dejando Huellitas y “la granja de cultivo orgánico e hidropónica de Alexis Denis”.

La laicidad y el reglamento

La actividad generó ruido en el gremio de maestros del departamento (Ademu Lavalleja). Ligia Ruoppolo, su secretaria general, dijo a la diaria que “inmediatamente” después de la visita pidieron una entrevista con Jorge Delgado, inspector departamental del Consejo de Educación Inicial y Primaria de Lavalleja. Le señalaron que no querían ir en contra de los maestros que estaban en ese momento en la escuela, porque la visita “los agarró medio de improviso”, pero que la Inspección debía recordarles a los directores “la importancia de respetar la laicidad”, ya que esa actividad “la violó”.

Ruoppolo agregó que “el problema” no está en la visita de Ponce de León –ya que ella, “si se quiere, está representando a un partido”, pero el título de “primera dama” en Uruguay “no existe”–, sino en la visita de una candidata a intendente –Aviaga– y una candidata a edil –la actual intendenta, Peña– que “representan a un partido político”. “Nos hace ruido porque son dos personas que en este momento están en carrera, como elegibles, representando una lista. Están en la prensa permanentemente saliendo como candidatas. Eso es lo que nos parece más grave y lo que viola la laicidad”, indicó.

A diferencia de la actividad en Artigas, el día de la visita a la escuela rural 33 de Lavalleja no había alumnos porque se estaban desarrollando las asambleas técnico-docentes. Pero para la dirigente “también es grave” porque son instancias “pura y exclusivamente de los maestros, reglamentadas para que los maestros se reúnan en una escuela y vuelquen todas sus inquietudes y propuestas”. “Es una instancia de democratización de la educación, por lo tanto, es grave que justo ese día haya caído la candidata, por más que no hubiera niños. Porque ese día era para nosotros, los maestros, para que podamos discutir, reflexionar y proponer. Lo de Artigas entiendo que es peor, porque había niños”, sostuvo.

Por último, Ruoppolo dijo que “otra cosa importante” es que en la delegación no solamente estaban Aviaga y Peña, sino también integrantes de la Juventud del PN de Maldonado, porque las carpetas que donaron fueron hechas con carteles reciclados de la campaña del ex intendente, y actual candidato, de ese departamento, el nacionalista Enrique Antía. “Me pareció hasta como provocador, porque si uno quiere hacer una donación legítima, la hace y chau, no precisa llevar a la prensa, ni a la Juventud nacionalista ni a los candidatos. Por eso nos pareció demasiado”, finalizó.

A todo esto, Javier Umpiérrez, diputado del FA por Lavalleja, dijo a la diaria que la visita a la escuela “es preocupante” y “afecta la laicidad”, y subrayó que para realizar ese tipo de actividad primero “hay que pedir permiso a las autoridades”. Por lo tanto, el legislador adelantó que hoy hará un pedido de informes a la Administración Nacional de Educación Pública, a través del Ministerio de Educación y Cultura, “para ver si estaba al tanto de esta actividad”.

Por otro lado, la senadora del PN Graciela Bianchi dijo a la diaria que, a su juicio, las actividades que realizó Ponce de León en las escuelas no violan la laicidad. Subrayó que hay un reglamento vigente que establece que se debe pedir autorización para visitar instituciones educativas y que, aunque se tenga la autorización, no se puede estar en contacto con los alumnos.

Bianchi dijo que, por ejemplo, mientras los actuales senadores José Mujica y Lucía Topolansky “entraban a escuelas y liceos y hacían política con los chiquilines”, la actividad de Ponce de León fue “un acto protocolar”. “Entrar a una institución educativa no es un problema per se; el tema es que vos no uses tu investidura –que, en este caso, además, es la esposa del presidente– y estés en contacto con los estudiantes”, finalizó.