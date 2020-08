“La alegría de volver a reencontrarnos después de estos meses en que la situación sanitaria del país nos obligó a mantener distancia física, pero no así la distancia de corazón, de espíritu, porque siempre hemos estado en estrecho contacto”. Así habló este miércoles de noche el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), al arrancar su discurso en un acto en el barrio Cerrito. Allí se lanzó la candidatura del abogado Jorge Cámera para alcalde del municipio D, apoyado por la diputada de CA Elsa Capillera. El acto también contó con la presencia del ex diputado colorado Daniel García Pintos, quien hoy integra CA y trabaja en el Plan Juntos, programa sociohabitacional del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a cargo de otra cabildante, Irene Moreira.

Manini dijo que “es una gran alegría” comprobar que “el espíritu de los cabildantes” en esa zona de Montevideo “está tan vivo” como en otros lugares donde estuvo en las últimas semanas. “Cabildantes que siguen manteniendo intacta la esperanza del cambio. Porque eso es CA, la esperanza de un mañana mejor. Todos estamos convencidos de que no tenemos por qué resignarnos a vivir en la situación en que hoy vive la mayoría de los uruguayos”, indicó.

“Durante 15 años nos presentaron números y gráficas, nos compararon con otros países y nos hacían creer que estábamos bárbaro, pero bastó el primer problema, sólo 12 días después del cambio de gobierno, para que rápidamente todos los uruguayos nos diéramos cuenta de que estábamos viviendo una crisis profunda: 400.000 uruguayos en la informalidad, 200.000 uruguayos desocupados y una educación que es de las peores del continente, habiendo sido la mejor hace no muchos años”, señaló con vehemencia, y tuvo que parar ante el aluvión de aplausos que recibió.

El líder de CA añadió que “las situaciones que se están viviendo” demuestran “claramente” que “este no era el país de las maravillas que nos pintaron durante 15 años”. Sostuvo que “los problemas siempre estuvieron”, con el “agravante” de que “se desperdició la época de bonanza económica más larga que tuvimos desde la Segunda Guerra Mundial”. Así fue que “se tiró por la ventana la posibilidad de establecer las verdaderas bases del desarrollo nacional”, en una “política de mal uso de los dineros públicos” y de “demagogia barata”, que “compraba la voluntad pero sin dar la oportunidad de salir de la situaciones de marginalidad en que vivía tanta gente”. “Esa gente sigue en la misma marginalidad, no hubo cambios para ella. Sigue sin esperanza y sin posibilidades de salir adelante, esa es la realidad”, agregó.

Manini subrayó que CA trabajará desde los ámbitos de gobierno en los que está. Indicó que ya presentaron proyectos en el Poder Legislativo y van a presentar “varios más”, buscando “llevar principalmente justicia social”, para “darles oportunidades a quienes no las han tenido” y “reactivar el trabajo y el capital nacional para buscar todas las formas de darles empleo a los uruguayos”. “Ese es el principal problema, eso es lo que me piden ustedes. Todos lo necesitan, y eso demuestra la gravísima crisis que estamos viviendo, agravada a partir del 13 de marzo, pero no nacida ese día”, agregó, y se ganó más aplausos.

Adelantó que en la Ley de Presupuesto CA va a hacer “propuestas concretas” para “reactivar el trabajo nacional”, ya que “acá se le dan muchas facilidades al que viene de afuera”, tanto en leyes que se han votado como en “concesiones”, pero mientras tanto “se deja morir asfixiados a sectores de trabajo nacional”.

Políticamente incorrecto

En cuanto a las elecciones departamentales, Manini dijo que el 27 de setiembre los montevideanos tienen la posibilidad de “cortar este ciclo excesivamente largo”, de “seis períodos completos”, 30 años de gobierno frenteamplista. “El año pasado, en la campaña, decíamos que 15 años era mucho, que había encerrado a los gobernantes en una burbuja de soberbia, que ya no veían los problemas reales de la gente. La gente lo entendió y con su voto logró el cambio en el gobierno nacional. Lo mismo tiene que pasar a nivel departamental”, sostuvo.

Indicó que el gobierno de la Intendencia de Montevideo recauda “dos millones de dólares por día” e “indudablemente, los servicios no son los mejores”, y para comprobarlo basta con “comparar Montevideo con cualquier ciudad de la región que esté bien administrada”. “Aquí se gasta y se malgasta. Se hacen corredores que son mamarrachos y que terminan siendo un problema para la gente. Se ponen bancos en una plaza, donde se gasta medio millón de dólares como nada, y al poco tiempo los tienen que sacar”, agregó.

Dijo que los problemas con la basura en Montevideo ya son “endémicos”, con barrios que están “tapados de basura”, y que la gente ya está “acostumbrada” a “vivir entre la basura”, porque “indudablemente no tiene otra opción”. Sostuvo que esa “indignidad en la que se hace vivir a tantos montevideanos tiene responsables”, que son “los que se han llenado la boca de su sensibilidad social”, como si fueran “los dueños” de ella, pero “esa sensibilidad social no los llevó nunca a entender que los más frágiles de nuestra sociedad tienen derecho a vivir con dignidad”.

Manini dijo que está convencido de que el 27 de setiembre CA va a ser “fundamental” en el triunfo de Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor, y que va a obtener una cantidad de ediles, concejales y alcaldes que le van a permitir “estar presentes en el gobierno departamental”. “El 27 de setiembre CA va a establecer las bases desde las cuales comienza la nueva etapa hacia 2024. Una etapa de acumulación de fuerzas para ser una opción real en 2024 en la política nacional”, indicó. Por último, dijo que CA seguirá “luchando por el Estado de derecho efectivo” en el país, “a pesar de todas aquellas personas que puedan estar en contra”, ya que su partido “no mira lo políticamente correcto”.