El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos afirmó que su partido espera conocer el contenido del presupuesto nacional que presentará este miércoles el gobierno a los socios de la coalición para tomar una posición, pero adelantó que “Cabildo va a ser coherente con sus propuestas, con sus ideas y también con el documento que firmó en noviembre, 'Compromiso por el país'”. “Cuando veamos el presupuesto, analizaremos cada uno de los artículos desde esa óptica”, afirmó en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.

Para Manini Ríos, es “claro” que “tiene que haber presupuesto suficiente en las áreas que significan atender situaciones críticas de la población, como el caso de la vivienda [y] la educación”. “Hay muchos aspectos que tienen que ser prioritarios, y nosotros vamos a analizarlos con ese espíritu para tratar de mejorar las condiciones de vida de los uruguayos”, enfatizó el ex comandante en jefe del Ejército.

Por su parte, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, también se refirió al tema en un encuentro virtual del sector Batllistas, en el que sostuvo que Uruguay se encuentra “en una situación de extrema dificultad” en términos económicos, que se había “heredado” y se profundizó con la pandemia. En ese marco, consideró que “en el presupuesto no hay recortes”, sino que “va a ser el presupuesto que tiene que ser, el que se pueda pagar”. “No hay recortes, se va a administrar mejor. Algunos programas van a bajar, otros van a subir”, afirmó el ex presidente. “Estuvimos cinco años criticando al gobierno, creemos que hay muchas cosas que están mal y las vamos a cambiar. Eso no quiere decir que se estén recortando gastos esenciales, todo lo contrario”, enfatizó.