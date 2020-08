Las rapiñas bajaron 5,6%, los hurtos 12,6 %, las denuncias por violencia doméstica 0,5% y los homicidios 1,2%, según las cifras difundidas por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En tanto, el abigeato y los copamientos registraron un aumento de 31,5% y 18,8%, respectivamente.

En términos concretos, las rapiñas pasaron de 15.831 en el primer semestre de 2019 a 14.939 en los primeros seis meses de 2020. Si se analiza su evolución mensual en Montevideo, el número de rapiñas registra una baja significativa a partir de marzo. Entre enero de 2019 y enero de 2020 las rapiñas aumentaron 5,4% en la capital, en febrero aumentaron 21,7%, mientras que en marzo cayeron 4,3%, en abril 17,4%, en mayo 19,7% y en junio 19,4%.

Los departamentos que registran más rapiñas son Montevideo, con 12.078 y Canelones con 1.722, mientras que los menos afectados por las rapiñas fueron Flores y Río Negro, con dos y siete, respectivamente. En tanto, este delito aumentó en Treinta y Tres (9%), Tacuarembó (57,1%), Rocha (23%), San José (55%), Paysandú (28,3%), Durazno (17,6%), Colonia (5,7%) y Artigas (42,4%).

Los hurtos bajaron 12,6%, registrándose en el primer semestre de 2020 61.838, 8.907 menos que en 2019. Si se comparan las cifras enero - junio 2020 con el mismo período de 2018, la baja alcanza el 15,4%, mientras que en relación a 2017 hay un aumento de 8,9% y de un 5,5% si se comparan con el primer semestre de 2016. Las denuncias de violencia doméstica bajaron 0,5%, en comparación con el primer semestre de 2019, mientras que si se compara enero - junio 2020 con el mismo período de 2018 la baja alcanza 2%. En relación al primer semestre de 2017 hay un aumento de 4,6%.

En tanto se registraron 116 denuncias por violación, 27,5% menos que en el primer semestre de 2019 y 18,9% menos que en el mismo período de 2018.

Los delitos que tuvieron un incremento mayor fueron el abigeato, con un aumento de 31,5%, y el copamiento que creció 18,8%, con 19 casos.

Los homicidios bajaron 1,2% en comparación con el primer semestre de 2019, pasando de 173 entre enero y junio de 2019 a 171 homicidios en el mismo período de 2020.

Considerando su evolución mes a mes, en enero de 2020 se registró un aumento de 29,6%, en comparación con el mismo mes de 2019, en febrero una caída de 16,7%, en marzo un aumento del 34,6%, en abril un aumento del 11,5%, en mayo una baja del 29,8% y en junio un declive de 22,3%.

De los 171 homicidios que se registraron en el primer semestre, el 50,3% (86 casos) ocurrieron en Montevideo, mientras que el 49,7% (85 casos) restante en el resto del país, lo que incluye establecimientos carcelarios. En el primer semestre de 2019, el 57,2% (99 casos) de los homicidios ocurrió en Montevideo y 42,8% (74 casos) en el resto del país.

Considerando cada área, en el primer semestre de 2020 hubo un incremento de los homicidios en el interior y establecimientos carcelarios de 14,9%, mientras que en Montevideo los homicidios bajaron 13,1%. Después de Montevideo, los departamentos que más homicidios registraron son Canelones con 22 casos, Maldonado con 12 casos y Rivera con 10. En establecimientos carcelarios se registraron 12 homicidios. No se registraron homicidios en Cerro Largo, Flores y Treinta y Tres.

En Montevideo, la mayoría de los homicidios ocurrieron en jurisdicción de las seccionales 17 y 19, mientras que no se registraron homicidios en las seccionales 5, 7, 9, 10 y 20. Considerando la franja horaria, el 22% de los homicidios fue consumando entre las 6.00 y las 14.00, el 35% entre las 14.00 y las 22.00, y el 43% de 22.00 a 6.00.

El 89% de las personas que fueron asesinadas son hombres, el 10% mujeres y en uno de los casos no se determinó el sexo de la víctima. De las 17 mujeres que fueron asesinadas en el primer semestre de 2020, cinco fueron víctimas por su pareja o ex pareja, en cuatro casos no se conoce el vínculo, en tres casos fueron asesinadas por una amiga o conocida, en otros tres casos por alguien que no tenía relación con la víctima y en dos casos por un familiar.

Del total de los homicidios consumados en el primer semestre solo se aclaró el 49%, mientras que en primer semestre de 2019 el nivel de aclaración alcanzó el 55,5%. La participación de adolescentes en homicidios es de 5%, mientras que en el total de imputados, representan el 5,5%.