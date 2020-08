El ex presidente José Mujica se refirió este martes a las críticas del senador y líder de Cabildo Abierto (CA) contra el sistema judicial y su intención de reinstalar la ley de caducidad. Mujica señaló que “la Justicia uruguaya debe ser la más sana que hay en América Latina”, aunque eso “no quiere decir que sea perfecta, porque los seres humanos no construimos cosas perfectas”. Asimismo, el ex presidente aseguró que en su fuerza política no hay rencor con las Fuerzas Armadas y autoridades durante la dictadura. “Nadie va a poder decir que usé el poder [durante su mandato presidencial] para perseguir a alguien y Manini Ríos lo sabe más que nadie”.

Mujica cuestionó la forma en que el Poder Ejecutivo actuó frente a los impactos económicos de la pandemia por el coronavirus. “No se les quiso pedir contribución obligatoria a los sectores de altos ingresos” y ahora le “rebajan el salario al pueblo trabajador”, criticó el ex presidente. Sostuvo que no sólo los empresarios podrían haber hecho un aporte para reactivar la economía, sino que “hay una alta burocracia privada que no se dedica a la inversión y algún sacrificio se le podía pedir”.

De todas formas, consideró que el gobierno ha actuado de esta forma “no por maldad”, sino “por un convencimiento ideológico”. “Creen que hay que dar señales que le den coraje al mundo empresarial, que no les van a meter la mano en el bolsillo para que se la jueguen, inviertan, que tienen un gobierno que los ampara, y tienen buena perspectiva. Y creen que esa inversión va a mover después la economía e ir enriqueciendo más el país”, expresó. No obstante, advirtió que ese fue “el discurso que oímos de [el ex presidente argentino Mauricio] Macri”. “Lo que pasa es que nosotros somos un país dependiente de los precios internacionales”, y en ese sentido, la teoría del Ejecutivo “se puede dar o no, porque si los precios internacionales son de ruina, marchaste al espiedo, y ya nos ha pasado”.