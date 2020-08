Con multas que superan los 400.000 pesos, la Intendencia de Montevideo (IM), el Ministerio del Interior (MI) y otros organismos públicos pondrán en marcha un operativo en la noche de hoy para desestimular las celebraciones por la Noche de la Nostalgia, que todos los años se festeja en la víspera del feriado por la Declaratoria de la Independencia. Este año, debido a la emergencia sanitaria por covid-19, el Ministerio de Salud Pública exhorta a la ciudadanía a “quedarse en casa” y no realizar o asistir a fiestas o bailes, que están prohibidos y pueden acarrear sanciones económicas y hasta judiciales.

El secretario general de la IM, Fernando Nopitsch, dijo a la diaria que la comuna dispondrá del doble de inspectores que en un fin de semana común y se realizará un “operativo especial de tránsito con controles de alcoholemia y drogas”, en coordinación con el MI, que desplegará 1.860 efectivos policiales y 672 vehículos en todo el país. Nopitsch explicó que está permitido que funcionen los bares, restaurantes y pubs “en la medida en que mantengan el protocolo”, e incluso los espectáculos en vivo, pero “lo que está absolutamente prohibido son los bailes”. Los espectáculos en vivo no pueden extenderse luego de las 0.00 y los locales tienen que cerrar a las 3.00 como máximo.

El operativo comenzará a las 18 del lunes 24 y se extenderá hasta la madrugada del martes 25. Las multas para los organizadores de fiestas clandestinas pueden ir de dos a 350 unidades reajustables, es decir, hasta 442.487 pesos. Según indicó Nopitsch, este fin de semana se detectaron varias fiestas ilegales y en algunos casos se aplicaron multas de 250.000 pesos. “En general, en casas particulares la gente te deja entrar y enseguida aclaramos el tema y no hay mucho problema. El problema es cuando alquilan una casa especialmente para hacer una fiesta”, señaló el jerarca.

Nopitsch explicó que no hay un número exacto que limite la cantidad de personas que se pueden reunir en privado, sino que “depende de dónde” se realice el encuentro, “porque si lo hacés en un jardín o un lugar abierto y hay 30 personas, no es mayor problema; ahora, si están encerrados en una habitación de 6x6, es un problema”, ejemplificó. “En general, lo que pedimos es que no haya bailes”, insistió. “Tratemos de quedarnos en casa por este año y guardemos fuerza para el año que viene”, manifestó el jerarca.

Delitos Informáticos inspecciona redes sociales

El trabajo del MI es dar apoyo a los inspectores de las intendencias departamentales y exhortar a la gente a evitar aglomeraciones en espacios públicos, como plazas y parques, así como responder a denuncias de vecinos sobre fiestas clandestinas, las cuales se pueden efectuar al 2901 0006. Según supo la diaria, además, el departamento de Delitos Informáticos inspecciona las redes sociales, donde generalmente se informa sobre este tipo de fiestas. De constatarse eventos irregulares, se solicitará el cese de la actividad. Si las personas que organizan una fiesta entraran en desacato, la Policía podría dar cuenta a Fiscalía.

En Montevideo, el operativo se va a dividir en función de las cuatro zonas operacionales de la ciudad. Cada zona tiene un despliegue específico según sus características; por ejemplo, en Montevideo rural se enfocará en chacras y otros lugares propicios para organizar fiestas clandestinas. También se realizará un trabajo coordinado a nivel de rutas nacionales con Policía de Tránsito en todo el país, con los controles típicos de una Noche de la Nostalgia normal: alcoholemia, THC y papeles de los vehículos. Además, un helicóptero del MI brindará apoyo aéreo en un trabajo coordinado con el Centro de Comando Unificado.

Transporte restringido

El presidente de la Cámara Uruguaya de Transporte, Juan Salgado, informó que en la noche de hoy se brindará un “servicio restringido” de transporte colectivo, para desmotivar la concurrencia a fiestas o eventos. “El transporte en Montevideo no va a tener el mismo servicio que normalmente se daba el 24 de noche para atender toda la movida que había. Va a tener un servicio restringido, porque entendemos que tenemos que ayudar a que no haya motivos para hacer ese tipo de reuniones”, anunció en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.

El empresario se reunió el fin de semana en la Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y anunció también que se reforzarán las medidas sanitarias en las unidades de todas las empresas. Salgado pidió a la población “muchísimo cuidado” y que “si puede evitar salir, evite salir” en la noche de hoy. “El transporte y la conectividad van a estar, pero usémoslo con muchísima responsabilidad”, apuntó.