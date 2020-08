El Partido Independiente (PI) resolvió bajar la candidatura del ex diputado Andrés Carrasco a la Intendencia de Maldonado y en su lugar apoyar la reelección de Enrique Antía, del Partido Nacional (PN). Carrasco actualmente es vicepresidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), y señaló a la diaria que desde ese organismo buscan “tener mucha presencia en el interior del país y hacer convenios con distintas intendencias para buscar paliar la situación laboral”. “Entonces, entendimos que [la postulación] se podría malinterpretar, y si bien no existe un impedimento constitucional, sí hay una cuestión ética para no seguir con la candidatura”, indicó.

Como los tiempos que fija la Constitución ya pasaron, el PI no puede presentar otro candidato, por lo tanto, resolvieron apoyar la candidatura de Antía. Según Carrasco, de este modo varios dirigentes de distintos municipios de Maldonado podrán “mantener viva la bandera del PI, sin renunciar a los principios y valores que tiene, sin perder ningún tipo de identidad”. Además, aseguró que Antía justamente “se comprometió totalmente” a que los dirigentes del PI se integren “con total libertad de mantener su independencia, identidad, valores y principios”, así como “lo lleva a nivel nacional” el presidente la República, Luis Lacalle Pou, dentro de la coalición de gobierno.

En Maldonado los candidatos a la intendencia de los principales partidos son Óscar de los Santos, Susana Hernández y Gerardo Viñales, por el Frente Amplio; Eduardo Elinger y Félix Riestra, por el Partido Colorado; Sebastián Cal y Gaspar Barrabino, por Cabildo Abierto; y Antía y Rodrigo Blas por el PN.

Carrasco opinó que la decisión era entre Antía y Blas, y cree que este último “tampoco tiene una chance real de competir”. Por lo tanto, augura que Antía será reelecto, pero sobre todo piensa que “es el hombre que puede integrar a personas del PI en sus grupos y darles la libertad de trabajar”. Agregó que en el PI tienen coincidencias y también diferencias con Antía, pero “hoy en día no hay por qué hablar” de las últimas.

En cuanto a las críticas del FA a la gestión de Antía, Carrasco dijo que algunos sectores de esa fuerza política han tenido una oposición, “de la misma forma que es ahora a nivel nacional, que realmente no da alternativas: simplemente se para en la vereda de la oposición”. “Durante la gestión pasada de Antía ha habido aciertos y errores, y sin duda estaremos para intentar corregir esos errores y apoyar los aciertos”, finalizó.