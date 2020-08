A mediados de abril el Poder Ejecutivo designó al veterinario Julio Cardozo como presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC). Cardozo nació en Tacuarembó, donde fue edil entre 1990 y 1995, y luego fue diputado por ese departamento por dos períodos consecutivos (2000 - 2010). Después de cuatro meses al frente del INC, Cardozo confirmó a la diaria que presentó su renuncia para dedicarse a la campaña de las elecciones departamentales, ya que integra una lista como suplente de Alfredo de Mattos, uno de los candidatos del Partido Nacional (PN) en Tacuarembó (por el sector Todos). A su vez, Mattos es diputado y Cardozo es su primer suplente en la Cámara de Representantes.

Cardozo no tuvo otra alternativa que renunciar a su cargo porque constitucionalmente está impedido de ejercer en el INC e integrar una lista y hacer campaña. El artículo 77 de la Constitución establece que los directores de los Entes Autónomos (como es el INC), entre otros funcionarios públicos, “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

Cardozo sostuvo que al presidente Luis Lacalle Pou le expresó, además de su “agradecimiento” y “lo que significaba para él el INC”, que también tiene un “compromiso” con el electorado de Tacuarembó, y que después de que pasen las elecciones continuará “a la orden”. “También soy suplente a diputado, o sea que si nuestro candidato logra la Intendencia quedo como diputado.

Pero mi compromiso hoy por hoy, aparte de con la población de Tacuarembó, es también con el INC, o sea que si el presidente lo cree conveniente voy a volver al INC”, señaló. Además, Cardozo señaló que fue designado por su partido como suplente a la Intendencia de Tacuarembó antes de asumir el cargo en el INC, por eso se dio “la discusión sobre la Constitución y la norma”, y hubo asesores que le decían “que podía estar y otros que no”. “La Corte [Electoral] entendió que no, y bueno, opté por mi compromiso con el electorado de Tacuarembó”. Agregó que antes de tomar el cargo en el INC se planteó la idea de no asumir, pero como se corrieron las elecciones por la pandemia de coronavirus Lacalle Pou le manifestó que “necesitaba” de su trabajo ahí.

En cuanto a la posibilidad de renunciar a la candidatura, Cardozo dijo que no estaba dentro de los planes porque siempre mantuvo lo planteado por un “informe jurídico” que establecía que “perfectamente podía estar en el cargo y participar” en las elecciones, dado que es suplente y había sido nominado por la Convención Departamental del PN antes de que le dieran el cargo.

Según pudo confirmar la diaria, el sucesor de Cardozo en el INC será Julio Silveira, actual vicepresidente del Correo Nacional, quien ocupará el cargo en forma interina.