El domingo 27 de setiembre se realizarán las elecciones departamentales y municipales. Se elegirán los intendentes, los integrantes de las juntas departamentales y los alcaldes y los concejales de los municipios, todos con sus respectivos suplentes. Desde hoy hasta ese día, estaremos brindando breves informes periódicos de cómo viene la contienda en cada uno de los departamentos, con algunas referencias a las instancias pasadas más inmediatas, como para poder establecer comparaciones y extraer lecciones. Empezamos con Rocha.

Alguien dijo alguna vez que Rocha, además de sus particularidades (los lobos marinos, las palmeras, el océano, la virtud de ser “donde nace el sol de la patria”), es como un resumen del país, porque tiene también todo lo otro: producción agropecuaria (ganadería, arroz, soja, pesca), frontera con otro país, unidades militares, turismo interno y externo, playas, ríos y lagunas, serranías, áreas protegidas, población local y extranjera, pobres y ricos.

Rocha es uno de los tres departamentos donde el Frente Amplio (FA) no ha perdido desde que ganó las elecciones departamentales por primera vez (los otros dos son Montevideo y Canelones), por lo que el 27 de setiembre se juega mantener o perder ese privilegio, que mantiene desde 2005, cuando ganó con 52% de los votos. Pero además, con el segundo triunfo departamental, en 2010, con el 57,7% de los votos válidos, se convirtió en el primer gobierno en ser ratificado en 48 años.

En el actual ciclo electoral, la coalición de gobierno intentó conformar una alianza local que pudiera tener una expresión electoral única, es decir, sumar votos bajo un mismo lema, para evitar un cuarto triunfo del FA. Sin embargo, ante esta iniciativa, el Partido Colorado (PC) se dividió. Ni el sector Ciudadanos, que orientaba el ex candidato a la presidencia y ex ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Talvi, ni algunos grupos del Batllismo se sumaron a esta empresa.

Cabildo Abierto (CA), el partido que emergió en las últimas elecciones nacionales y que consiguió más de 10.000 votos en Rocha, cerró filas con el Partido Nacional (PN), como en otros departamentos, y consiguió que la convención departamental blanca votara a un candidato de los liderados por Guido Manini Ríos. El Partido Independiente (PI), el Partido de la Gente (PG) y algunos grupos colorados batllistas también se sumaron a este emprendimiento multicolor, bajo el lema blanco.

En la interna del FA medirán fuerzas Aníbal Pereyra, perteneciente al Movimiento de Participación Popular (MPP), ex diputado y ex intendente que va por la reelección; Artigas Barrios, conocido como “El Chueco”, del Partido Socialista (PS) y dos veces intendente rochense; y Mary Urse, ex alcaldesa de Chuy, integrante del FA desde 2003 y la única candidata mujer entre todos los partidos. Chuy es un bastión de la izquierda y Urse ha logrado proyectarse desde la alcaldía a nivel departamental.

En el FA se dio una discusión sobre las candidaturas a presentar. Estaban los que querían encolumnarse tras la figura de Pereyra como candidato único, pero terminaron triunfando los que, advirtiendo que la elección de este año sería muy peleada, propusieron candidaturas múltiples, incluyendo a Barrios y a Urse, figuras políticas que llegan a otro electorado.

“El ascenso electoral frenteamplista en elecciones departamentales [en Rocha] fue brusco, pasó del 16% en el año 2000 al 52% en el 2005. Aquí puede apreciarse un efecto de la separación de las elecciones para los distintos niveles de gobierno. En Rocha, el FA tuvo un ascenso permanente en elecciones nacionales pero con un ritmo diferente. En 1994 tuvo aproximadamente el 13%, luego en 1999 llegó al 28% y en 2004 al 45%”, se señala en Cambios, certezas e incertidumbres - Elecciones Departamentales y Municipales 2010, coordinado por Antonio Cardarello y Altaïr Magri. En este análisis se destaca que el primer triunfo del FA en Rocha se debió no sólo al desgaste de los partidos tradicionales, que habían gobernado el departamento durante toda su historia, y al importante triunfo a nivel nacional de Tabaré Vázquez, sino también a una buena estrategia electoral y a “una campaña intensa, prolija y cuidadosa de la unidad interna”.

Pereyra cuenta con el apoyo de su sector, el MPP, pero también del Partido Comunista y de la Liga Federal Frenteamplista, entre otros. Barrios es apoyado por el PS, Alianza Progresista, Marea Frenteamplista, el Partido por la Victoria del Pueblo y Plataforma. En tanto Urse es acompañada por Asamblea Uruguay y militantes que integraron la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad.

Multicolor pero blanco, bien blanco

Por su parte, bajo el lema PN se postulan el ex senador y ex diputado José Carlos Cardoso, el actual diputado electo Alejo Umpiérrez (ambos nacionalistas y herreristas), y el representante de CA Martín Rodríguez.

Si bien se elaboró un programa en común para todo el lema PN denominado “Compromiso por Rocha”, Cardoso no lo ha tenido en cuenta porque lo considera “un refrito” de su programa. “¿Qué cosa nueva dice el programa que yo no haya dicho?”, dijo en declaraciones a la radio Carve. Cardoso aseguró que iba a encarar la campaña electoral “cada cual por la suya”, y dijo que Umpiérrez “fue alumno” de él. “Fue mi suplente, así llegó al Parlamento”, sostuvo. Es que si bien Cardoso ha sido un representante histórico del herrerismo en el departamento, esta vez perdió la banca de diputado a manos de quien era su suplente en la Cámara de Diputados. Cardoso fue electo diputado por Rocha en 2014, pero también fue electo senador suplente de Carlos Enciso, que luego, en 2015, fue electo intendente de Florida. Cardoso entonces optó por asumir la banca de senador y dejó su lugar en la cámara baja a Umpiérrez. El 8 de noviembre de 2015 Cardoso tuvo un siniestro de tránsito en la ruta 10, cerca de Valizas, cuando volvía de la Barra del Chuy junto a su esposa e hijo. Cardoso salió despedido del vehículo, sufrió múltiples traumatismos y tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital Británico de Montevideo. Sus familiares sufrieron heridas leves. Cardoso pasó un largo tiempo de recuperación y reapareció en la política recién al año siguiente. Mientras tanto, Umpiérrez se hizo cargo de la agrupación más importante del PN en el departamento. Esto habría generado ruido debido a los distintos estilos de conducción y de hacer política de ambos dirigentes.

El distanciamiento entre Cardoso y Umpiérrez se fue acentuando y terminó de consolidarse cuando el entonces candidato a la presidencia por el PN Luis Lacalle Pou le dio el apoyo al segundo. En las elecciones de 2019, Cardoso (71) y Umpiérrez (404) se presentaron en listas distintas, y este ganó la segunda banca de Rocha con 7.246 votos, contra 3.576 que cosechó Cardoso. Para estas departamentales Cardoso tiene el apoyo de la lista 71, de la 40 y del PI (lista 909).

Por su parte, Umpiérrez, oriundo de Lascano, es un ex frenteamplista que había dejado la militancia y que el propio Cardoso convenció de volver a hacer política con el PN. Se ha desempeñado como diputado desde 2015, y fue reelecto en 2019. Es apoyado por la lista 404 del sector Todos, la lista 880, de los liderados por el senador Juan Sartori, y el PG. Vale señalar que el sartorismo fue la tercera lista más votada del PN en Rocha en 2019, superando a la 2004 (de los liderados por el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga) y a la 4040 (del actual ministro de Defensa, Javier García). Umpiérrez ha recibido también el apoyo de la lista 8880, “Unidos por Rocha”, una alianza de la lista 15 (batllista), liderada por Mario Sobrero, y la agrupación sartorista “Por el camino de Wilson”, frente a la que está Huberto Alfaro. No es la primera vez que colorados votan dentro del lema PN en Rocha. Según el estudio coordinado por Cardarello y Magri, ya en 2010 Cardoso, que también fue candidato a la intendencia ese año, logró el apoyo de “un pequeño grupo del PC” encabezado por el ex dirigente de la Cruzada 94 y ex candidato a diputado e intendente Roberto Rodríguez Pioli. “El slogan utilizado fue ‘Juntos somos más’ y Cardoso insistió –en ocasiones abiertamente y en otras en forma más velada– en el llamado al ciudadano colorado para que lo apoyara”, agrega el libro.

“Quería transmitir el mensaje de que en los últimos días la dirección del partido ha analizado pormenorizadamente la situación de cada departamento del país, y hemos llegado a la conclusión de que en el departamento de Rocha la mejor solución es concurrir a las elecciones departamentales del próximo mes de mayo con un candidato propio, un candidato que represente a CA, pero que vaya dentro del lema PN. Eso nos abriría la posibilidad real de ganar la Intendencia de Rocha”, decía un audio del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos que circuló por Whathapp y transcribió El País. En ese mensaje, Manini expresaba que su candidato a la intendencia era Roberto Rodríguez de Almeida Silveira, su “amigo y compañero de toda la vida”, de hace más de 40 años. Pero Rodríguez de Almeida, un empresario inmobiliario del departamento, no se postuló como titular. Por eso tomó la posta Rodríguez, que fue hasta hace poco el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha y tuvo un pasaje por el PG. Rodríguez Almeida es su primer suplente. La apuesta de CA es a que el desempeño en las elecciones nacionales se repita nuevamente. Para eso, tendrán que traspasar el arrastre de votos que generó la figura de Manini Rios a los liderazgos locales, muchos de ellos desconocidos y sin trayectoria política.

Colorín colorado

Por su parte, el lema PC presenta a Gerardo de León, por Ciudadanos, que fue presidente del club de básquetbol Cader, y su padre fue edil durante varias legislaturas; y Enrique Campos, que es apoyado por dos sectores de Batllistas. Para los colorados la apuesta es a mejorar la representación en la Junta Departamental, donde tienen tan solo un edil.