Al acto conmemorativo por los 195 años de la Declaratoria de la Independencia, en Piedra Alta, Florida, asistieron el ex candidato presidencial del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, y manifestantes con carteles contra la instalación de la planta de UPM y la ley de urgente consideración.

Salle manifestó con un megáfono su posición contraria a la instalación de la pastera, entre otras consignas: “¡No a la contaminación, no a la entrega del país al capital extranjero, no a la reprimarización, no a la corrupción que se lleva millones de dólares del pueblo uruguayo!”, gritó el abogado.

El mandatario se dio vuelta y le pidió respeto mientras duraba la ceremonia. Salle se comprometió a respetar “cuando empiece el acto”. El presidente Luis Lacalle Pou dijo en una rueda de prensa que hace muchos años que asisten a Florida en esa fecha. “No es una fecha de un gobierno y mucho menos de un color político, es una fecha de todos. Tan es así que estos festejos a veces se convierten medio sui géneris, que hay movilizaciones, críticas, de todo un poco”, dijo, según consignó El País. “El pueblo en general viene a conmemorar y también a hacerse oír”, dijo, y agregó que no le molestaba que se manifestaran porque “con respeto está todo bien”.