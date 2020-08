El senador nacionalista Juan Sartori empezó a recorrer el país para apoyar a los diferentes candidatos del Partido Nacional (PN) de cara a las elecciones departamentales del 27 de setiembre. El sábado estuvo en Rocha, junto con el candidato y diputado Alejo Umpiérrez, y el domingo en Maldonado y San Carlos, donde hizo sendas recorridas junto con el también representante Rodrigo Blas, el postulante que compite con Enrique Antía dentro del PN.

Consultado en una rueda de prensa por el alejamiento de la política del colorado Ernesto Talvi, Sartori dijo que mientras que “algunos se fueron sin que nadie lo imaginara”, “otros, que siempre piensan que se van a ir, siguen recorriendo y trabajando sin parar”. “A mí me decían que el primero en irme iba a ser yo. En cada viaje que hago a ver a mi familia dicen: ‘Se fue y no vuelve’. Pero seguimos demostrando, con hechos y con trabajo en todo el país, que no estamos en política por un rato sino para procurar solucionarle [los problemas] a la gente y para apoyar al gobierno”, agregó en diálogo con FM Gente.

El senador sostuvo que la actividad política “se renueva constantemente, a veces por decisión de los ciudadanos y a veces por decisión de los propios políticos que no lo sienten o no es lo de ellos”. Señaló que su sector “tiene una convicción profunda de seguir creciendo”, ya que “es un compromiso” que asumió. Sobre el Partido Colorado, Sartori dijo que lo quiere “fuerte y con futuro, como buen socio de nuestra coalición, y estoy seguro de que van a surgir nuevos liderazgos dentro de ese partido que van a devolverle todo su empuje”.

Sartori aseguró que sus recorridas tienen como fin “hablar con la gente, ver cuáles son sus necesidades, cómo están pasando y cómo están empezando a revivir después de todos estos momentos”. “Y como políticos, como gente que puede hacer cosas, estamos tratando de generar las condiciones para que la reactivación económica vuelva, para que esa gente que está en seguro de paro, dependiendo de las changas, de las ferias, pueda volver a retomar sus actividades”, finalizó.

En lo que va de la legislatura, Sartori alternó su estadía entre Uruguay y Europa. Se tomó licencia entre fines de marzo y fines de abril, y luego también a partir de la primera quincena de junio y hasta fines de julio, según consigna el perfil del senador en el sitio web del Parlamento. La última sesión del Senado a la que asistió fue la del 9 de junio, y luego faltó a las siguientes seis por licencia –la última fue el 22 de julio–. A su vez, a la última comisión que asistió fue a la de Asuntos Internacionales, el 11 de junio. Registró 50% de asistencia sumando las cuatro comisiones en que participa.