Durante la media hora previa de la sesión de la cámara alta, la senadora Lucía Topolansky planteó su preocupación por la reducción del presupuesto en ciencia, tecnología e innovación. “El conocimiento científico, la tecnología y la innovación son parte crucial de la soberanía nacional. Este es el concepto que más nos importa. Si bien se anunció una lista que exonera del Decreto 90/020, no podemos entender por qué en ella no está el CUDIM [Centro Uruguayo de Imagenología Molecular], el Parque Científico y Tecnológico de Pando, la Utec [Universidad Tecnológica], que es la universidad que desarrolla ciencia en el interior del país, y la Udelar [Universidad de la República], responsable del grueso de la investigación pública uruguaya”, recalcó.

“¿Por qué quedan excluidas? Y más partiendo de una situación en la que el dólar subió, las tarifas subieron, por tanto los insumos tendrán otros costos y el mantenimiento de los programas se verá afectado si tomamos como base el presupuesto que nos rige este año”, afirmó. Además, dijo que hay unanimidad en este punto: “No hemos escuchado una sola voz de la comunidad científica proclive al recorte presupuestal”.

La semana pasada, el gobierno anunció que se exceptuará del Decreto 90/20 a las siguientes instituciones: Institut Pasteur de Montevideo, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento, Instituto Antártico Uruguayo e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria”.

“La ciencia, la tecnología y la innovación son el tipo de actividades que precisan fuertes apoyos económicos públicos, y más en un país como el nuestro, donde prácticamente no existe investigación privada. Y no se puede medir esto con un criterio absolutamente de mercado, 'porque no lo uso, tengo algo parado, es un gasto inútil', como si yo suspendiera el cuerpo de bomberos, por ejemplo. Los necesito, se usen o no”, dijo Topolansky.

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Olesker habló sobre el rol protagónico de la Udelar en la generación de conocimiento y señaló que es necesario comprometerse presupuestalmente con la institución. Destacó que la Udelar ha ampliado su cobertura y hoy tiene 140.000 estudiantes, 18.000 ingresos anuales, y 50% de los estudiantes universitarios son primera generación.

A su vez, Olesker afirmó que la Udelar ha ampliado la oferta educativa. Mientras que en 2000 había 78 carreras, hoy hay 117. Además, se ha avanzado en la descentralización: en 2007 había 43 carreras fuera de Montevideo y hoy hay más de 160. En materia de investigación, ciencia y tecnología, la realidad es más fuerte que todo, dijo Olesker: 80% de la investigación científica se hace en la Udelar y 78% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores son de la Universidad.

¿Cómo se debería dar la continuidad de este proceso?, se preguntó Olesker, y respondió: Incrementando la cobertura, las horas docentes, las dedicaciones totales, las becas, la enseñanza semipresencial, los metros cuadrados por estudiante y la investigación. Estos puntos fueron los priorizados en el pedido presupuestal de la Udelar y, a su entender, tienen que estar contemplados en el Presupuesto Nacional.