La senadora frenteamplista Lucía Topolansky visitó este martes el comité Liberación, en Nuevo París, que abrió sus puertas para conmemorar un nuevo Día del Comité de Base del Frente Amplio (FA) con los militantes del barrio. Entre conversaciones casuales y reencuentros amistosos, la ex vicepresidenta escuchó las opiniones de los militantes sobre el contexto político y algún que otro reproche sobre el distanciamiento de las cúpulas frentistas, a la vez que hizo su propia solicitud a los correligionarios: un esfuerzo similar al del “voto a voto” de noviembre del año pasado, para ganar las elecciones departamentales “con el margen más amplio posible”.

“Yo este mes lo comparo con el mes del balotaje: hay que trillar. Más allá de que yo creo que Montevideo no tiene zozobra, de todos modos es bueno ganar por el margen más amplio posible”, consideró la legisladora, bajo la mirada atenta de los compañeros que se acercaron al lugar, apostados en una ronda a su alrededor. “Tenemos una fecha fundamental, que es el 27 de setiembre; tenemos un mes para trillar todo y hacer un esfuerzo similar al que hicimos para el balotaje, que dio su resultado. Después, para los frenteamplistas vendrá una etapa de reflexión y, con la mayor fraternidad, hacernos la pregunta de por qué perdimos”, continuó Topolansky. Luego de eso, apuntó que “la meta tiene que ser, en cinco años, estar de nuevo en el gobierno”.

La legisladora criticó el manejo económico que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en el marco de la pandemia, al que calificó de “salado para la gente”, y lo sumó a “los recortes anunciados en el presupuesto” nacional, “la pérdida de salario para [trabajadores] privados y públicos” y “la suba de las tarifas en marzo”. “[El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo] Mieres, bastante suelto de cuerpo, dice: ‘Quiero un convenio colectivo al 2024 y allí se recuperaría el salario’. Quiere decir que pasaría todo el quinquenio con pérdida salarial. Y cuando los activos pierden salario, redunda en los pasivos”, señaló Topolansky. A la vez, recordó que “la mayoría de los uruguayos, cerca de 80%, vive de un salario o de una jubilación. Los que viven de renta son muy poquititos, y son los únicos que quedan fuera de esta disminución de ingresos”.

Por otro lado, buena parte del encuentro se dedicó a intentar responder por qué el FA perdió las elecciones nacionales. Para Topolansky, el “distanciamiento” de los dirigentes del partido de los comités de base puede ser una razón, y en eso coincidieron algunos de los militantes presentes, varios de los cuales acompañaron el proyecto frentista desde su comienzo. “Tuvimos una alerta y no la supimos leer bien. Cuando ganamos la Intendencia por primera vez hubo mucha gente que estaba militando, desparramada por los barrios, que fue a desempeñar tareas allí. Y se produjo cierto vaciamiento”, manifestó Topolansky a la diaria. A su entender, “probablemente el error comenzó ahí”, y se profundizó al obtener el gobierno nacional, “porque se multiplicaron las responsabilidades”. “Fue un error y es algo que tenemos que revisar. A los compañeros les asiste la razón”, reconoció.

Pese a visualizar algunas flaquezas, Topolansky es optimista sobre el desempeño de su partido en las elecciones departamentales, especialmente en la capital. En diálogo con los militantes, hizo énfasis en el rol que juegan los comités de base en la contienda: “El Frente nunca está acabado, y nuestra responsabilidad es que siempre sea algo vivo. Yo estoy convencida de que hay mucha gente que todavía está en las filas equivocadas. Es ahí donde tenemos que trabajar. El comité es un punto en el territorio, un farolito, una referencia territorial. Es lo que tenemos que desarrollar más”, consideró.

Una fecha simbólica

El comité de base “es una herramienta territorial que nació con el FA y que lo que hace es vincular a los vecinos de los barrios con la dirección del partido”, resaltó Topolansky a la diaria. El comité “está siempre, en momento electoral y en momento no electoral. Es una herramienta muy valiosa; hay que tener mucha constancia y mucha renovación”, consideró. Por otra parte, indicó que en la recorrida realizada este martes, que incluyó otros comités, encontró “bastante gente nueva”, lo cual consideró “gratificante, porque la política es como un juego de postas: la bandera hay que pasársela a alguien, y el lugar debe ser el comité”. Asimismo, indicó que la fecha que se eligió para conmemorar este día, que coincide con la Declaratoria de la Independencia, no es casual: “Es una fecha muy simbólica. Hay que recordar que [Liber] Seregni era un hombre profundamente artiguista y que le puso al FA una impronta profundamente artiguista. No es casualidad; es parte de la mística del FA”, manifestó.