Un Solo Uruguay (USU) realizó en Paso de los Toros la primera reunión presencial de dirigentes después de la declaración de emergencia sanitaria. Tras la instancia, el dirigente Marcelo Nougué dijo que si bien el gobierno “ha tenido grandes aciertos en el manejo sanitario” para enfrentar la pandemia de covid-19, “en lo que hace a la reactivación y al fomento del empleo las medidas son muy cortas” y “desacertadas en muchos casos”. En declaraciones a TNU, agregó que “no se está pensando en cómo hacer para que la empresas logren sostener el empleo”, porque “las medidas que hay a nivel de empresas son créditos, y los créditos cuando no hay actividad son unos zapatos de plomo”.

Por otra parte, USU pidió una reunión al Poder Ejecutivo hace un mes pero aún no fueron recibidos. “Si no hay una reactivación económica, si las empresas que hoy están instaladas no tienen capacidad de reactivarse, y todo depende de la inversión extranjera con beneficios, cada vez vamos a ser menos para aportar la misma cantidad de plata para el presupuesto nacional, por lo tanto una de las salidas va a ser aumento de los impuestos. Nosotros queremos ir a hablar de propuestas para romper este esquema”, adelantó Nougués sobre lo que quieren plantearle al gobierno.