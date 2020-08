La ex senadora nacionalista Verónica Alonso volvió a referirse a su vínculo con el senador y ex precandidato a la presidencia Juan Sartori este lunes, durante una entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12. Alonso calificó su apoyo al actual senador para las elecciones internas del año pasado como “una mala decisión” y admitió que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “tenía razón” cuando le aconsejó que no acompañara al empresario. Fuentes del sartorismo lamentaron “la necesidad de exponerse” de la ex senadora y consideraron que “está buscando un premio consuelo” por parte del gobierno.

“No guardo ningún sentimiento de rencor, la bronca estuvo en mí, por haber tomado una mala decisión: acompañar al grupo que acompañé”, reconoció Alonso, y aseguró que actualmente no tiene diálogo con Sartori. Aunque admitió que le hubiera gustado obtener algún cargo en el gobierno, aseguró que entiende “la decisión de Lacalle Pou de que no forme parte del equipo” por no haberlo apoyado en su momento. “Lacalle me planteó en un primer momento en la interna que lo acompañara; después, que no me bajara de la candidatura, y después que no acompañara a Sartori, y yo no tomé ninguno de esos caminos. Con el diario del lunes uno se da cuenta de que tenía razón”, aseveró.

La ex senadora aseguró que al entrar al sartorismo vio “valores diferentes” a los que creía que había. “A veces uno ve una cosa y después se va cayendo el manto. Yo creí que alguien que venía de afuera podía renovar algo tan desgastado como es la vida política. Me di cuenta de que no, porque traía formas y modos muy diferentes”, señaló. Por otra parte, elogió la política que ha llevado adelante el gobierno de Lacalle Pou hasta el momento, sobre todo respecto de la pandemia: “Al gobierno lo veo muy bien, yo me siento orgullosa del gobierno y de mi partido. Se siente orgullo de ser uruguaya afuera en el mundo. A Uruguay se lo conocía por Suárez, por Cavani, por Mujica y ahora se lo conoce también por el excelente manejo que hizo con respecto al tema de la covid-19”, reflexionó.

En el sartorismo se resolvió ignorar los dichos de Alonso, aunque los comentarios que hizo sobre su alianza con el ahora senador nacionalista no pasaron desapercibidos. Si bien Sartori no se pronunció, la responsable de su equipo de Comunicación, Noelia Franco, dijo a la diaria, a título personal, que la ex senadora, “que no tiene ni votos ni gente, necesita exposición, y Sartori paga en clics y en audiencia”. “Quizás ande buscando acomodarse y ver si tiene un premio consuelo. Es algo que a todos nos da mucha pena, una mujer grande que tenga la necesidad de exponerse así”, continuó. A su entender, Alonso debería “reconocer que llegó a esta situación por culpa de malas decisiones que vienen desde antes de que Sartori llegara a Uruguay”, y a su vez mencionó el episodio de las listas plagiadas, “que la llevó a quedar afuera de la lista de Canelones y a que le diera la espalda el grupo de Álvaro Dastugue, que siempre la acompañó”. “Al final está haciendo lo mismo que hizo cuando se fue de Correntada Wilsonista y de otros sectores”, concluyó.