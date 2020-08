El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por una serie de hechos con “apariencia delictiva” durante la gestión de Álvaro Villar al frente del centro hospitalario, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes de ASSE. Las presuntas irregularidades consisten en “indicios” de casos de conjunción del interés público y privado y la ausencia de rendiciones de cuentas de los fondos provenientes de la Lotería Nacional.

Consultado al respecto por la diaria, Villar, actualmente candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio, aseguró que hasta el momento no ha sido informado formalmente respecto de ninguna denuncia, y sugirió un posible vínculo de la acusación con la campaña política: “Hace ocho meses renuncié a la dirección del Maciel y estas cosas surgen ahora, a un mes de las elecciones”, planteó. “Es la quinta noticia que se publica sobre presuntas denuncias. Creo que lo que hay que hacer es investigar y cuando haya elementos a la vista voy a contestar”, manifestó, y agregó que no es la primera vez que se entera “por la prensa primero antes de ver la denuncia”. “También pasó en casos anteriores que se habló de denuncias que después no se comprobaron”, afirmó.

Por otra parte, el neurocirujano aseguró que “todas las decisiones” que tomó en sus ocho años de gestión en el Maciel “fueron auditadas, controladas por el Tribunal de Cuentas [e] investigadas por la comisión parlamentaria que se formó para investigar los temas de ASSE”. “Esa comisión que investigó al Maciel exhaustivamente no encontró ningún hecho irregular en los ocho años de mi gestión y tampoco fueron señalados hechos irregulares por ninguna auditoría ni por el Tribunal de Cuentas”, apuntó.

En su cuenta de Twitter, el candidato escribió otro descargo: “Sistemáticas supuestas denuncias a las que acceden los medios antes. No es un hecho aislado, es un método. Nada surgió en 8 años, ni desde que renuncié. ¿El gobierno está en campaña? El Maciel es un Hospital modelo que atiende a los más pobres. No podrán manchar su prestigio”, expresó.

En la misma línea se manifestaron referentes del FA que respaldan su candidatura, como el diputado Alejandro “Pacha” Sánchez, quien consideró que “lo que está claro es que el Gobierno Nacional está en campaña contra Alvaro Villar”

Acá lo que está claro es que el Gobierno Nacional está en campaña contra Alvaro Villar!!

Porque será? No lo quieren de intendente? O no le perdonan que transformara un hospital de pobres en un centro asistencial de calidad ? https://t.co/2Ar7JJoPIv — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) August 28, 2020

Evidentemente, Villar es el candidato que el gobierno no quiere tener en la Intendencia de Montevideo. Auditoría y denuncia express con obvias motivaciones de incidir en la elección. https://t.co/sVEpOj4ECZ — Mario Bergara (@Mario_Bergara) August 28, 2020

Por su parte, el senador Mario Bergara manifestó en la misma red social que “evidentemente, Villar es el candidato que el gobierno no quiere tener en la Intendencia de Montevideo. Auditoría y denuncia express con obvias motivaciones de incidir en la elección”, escribió.