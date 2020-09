La conferencia de prensa de Laura Raffo para cuestionar las declaraciones de José Mujica no cayó en gracia entre dirigentes del Frente Amplio, que hoy cuestionaron en diversos ámbitos a la candidata de la coalición multicolor.

Uno de ellos fue el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez. En declaraciones a Radio Universal, Sánchez opinó que el Partido Nacional y Raffo “saben que no van a ganar la elección de Montevideo” y por eso intentan “posicionarse en el escenario político desde otro lugar”.

“Me gustaría ver a Laura Raffo condenar a (el ex intendente de Soriano, Agustín) Bascou, me gustaría también que condenara a su candidato a Intendente en Colonia, Carlos Moreira, y me gustaría que dijeran cuál será su actitud frente a los derechos humanos”, señaló el diputado del MPP.

Y luego continuó con su razonamiento: “también me gustaría saber si Laura Raffo está a favor o enc ontra de los peajes en Montevideo, me gustaría que la candidata del Partido Nacional siguiera en todo caso peleando en una campaña con ideas y propuestas”.

Por el contrario, según Sánchez, hasta ahora la estrategia de Raffo ha sido la de “victimizarse” porque sabe que la elección “ya está perdida”.

En la misma línea, el candidato Álvaro Villar apuntó contra las contradicciones internas de la coalición política que apoya a Raffo: “Hay declaraciones de diputados e integrantes del grupo de Laura Raffo que son realmente inadmisibles en la situación que tenemos hoy en el país. Me parece que Laura antes de empezar a hablar del tono de la campaña debería responder a esas declaraciones”, señaló Villar.

Según publicó Montevideo Portal, Villar enumeró diferentes situaciones que han involucrado a dirigentes de Cabildo Abierto: “Fíjese lo que dijo la diputada (Inés Monzillo) de Cabildo Abierto sobre el femicidio: 'Capaz es un exceso de amor'; (Guido) Manini Ríos sobre la ideología de género dice que 'es un libreto para transformarnos en tribus'; (el subsecretario de Defensa) Rivera Elgue habló de que si las Fuerzas Armadas hubieran actuado mal en dictadura tendría que haber muchos más desaparecidos; o el diputado electo de Cabildo Abierto, Martín Sodano, que dijo sobre el aborto: 'Si te gustó, bancátela”.

Según Villar, la candidata de la coalición debería “hablar de estas cosas” en lugar de dedicar dos conferencias para hablar “del tono de la campaña”. “¿Qué va a hacer ella con respecto a las políticas de género en la intendencia? ¿Qué haría ella con los sitios de la memoria? Creo que son cuestiones que tiene que definir. Si vamos a hablar de campaña, vamos a hablar de ideas y de temas realmente en serio”, señaló Villar.