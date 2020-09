En busca de generar ahorros en las arcas públicas, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidieron llevar adelante una reestructura interna, y en ese marco, la cartera unificará la actual Contaduría General de la Nación (CGN) con la Unidad de Presupuesto Nacional, entre otras modificaciones que sufrirá el organismo.

El cambio implica en los hechos la remoción de la actual contadora General de la Nación, Susana Pesquera, quien volverá al cargo que tenía reservado por ser funcionaria de carrera. En los hechos, la CGN se fusionará con la Unidad de Presupuesto Nacional. La dirección de esta última oficina es desempeñada por la contadora Magela Manfredi, una ex funcionaria del MEF que trabajó en la cartera hasta 2005, y que en los gobiernos del Frente Amplio trabajo en Deceleste como gerente administrativa, hasta que pegó la vuelta al ministerio tras ser designada por la actual ministra, Azucena Arbeleche, en su actual cargo.

Si bien desde el equipo de comunicación del ministerio negaron que existiera algún tipo de remoción, la presidenta del sindicato de trabajadores de la Contaduría General de la Nación, Gabriela Fajardo, confirmó a la diaria los cambios que, según dijo, ya fueron informados a los trabajadores de la CGN por parte de las autoridades. “Me lo venía venir hace años cuando le empezaron a sacar potestades a la Contaduría General de la Nación. Ya el presupuesto no se estaba gestionando directamente en la CGN, sino que lo bajaban desde el MEF para corregirlo. Nos parece que no está bueno que le sigan sacando importancia a la CGN, aunque hay algunos compañeros que argumentan que está bien que no se dupliquen las tareas”, expresó.