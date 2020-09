“Lamentablemente, hoy todavía tenemos que seguir diciendo en este Uruguay del siglo XXI 'no se lo permito' a quienes, cual dinosaurios, no entienden las señales de estos tiempos”, manifestó la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en un nuevo episodio de su podcast La otra agenda, que dedicó a las declaraciones del ex presidente José Mujica sobre la candidata de la coalición para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo. Durante un acto de campaña el sábado, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) criticó a los que “recorren los barrios” y “hasta se ponen championes para ir”, aludiendo a la forma de vestir de la economista.

Raffo consideró que Mujica le dijo “groserías” y que le faltó el respeto: “No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero, y voy a donde quiero”, respondió este domingo en conferencia de prensa. Argimón celebró las declaraciones de la candidata y calificó a Mujica de machista: “Evidentemente, pese a los avances, tenemos que seguir elevando nuestra voz ante lo que son perimidas formas de discriminación que siguen existiendo en el ámbito político”, reflexionó.

“Sabemos que hay momentos en la campaña electoral en los que aparecen, una vez sí y otra también, alusiones sobre cómo hablamos o cómo nos vestimos las mujeres que participamos en las campañas. Generalmente estas expresiones son resabios machistas que, al no tener argumentos sólidos, buscan denostar a las mujeres en la competencia”, aseveró Argimón, y agregó que “no es la primera vez” que el ex mandatario “ningunea” a las mujeres o a los “temas que tienen que ver con la agenda que las mujeres propiciamos”.

Otra de las figuras del gobierno que salió al cruce de Mujica fue Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente -lema bajo el que Raffo compite este domingo-: “Laura contestó de una manera perfecta, formidable; que la vaya a buscar al fondo de la red Mujica, porque se la colocó en el ángulo”, afirmó durante una entrevista en la radio Universal. “Mujica está acostumbrado a agraviar, a perder los modales, a hacerse el loco, y alguien le tiene que parar el carro”, consideró el jerarca. En su opinión, a Mujica “le gusta generar la brecha, le gusta hacerse el pobre” y “de pobre no tiene nada”. “Le gusta el personaje, pero yo creo que la gente cada vez le cree menos”, espetó.

Por su parte, el diputado del MPP Alejandro Sánchez consideró que no hubo “ningún insulto” por parte de Mujica hacia integrantes de la coalición, “y menos a la candidata Laura Raffo”. “Lo que creo que está sucediendo es que el Partido Nacional y Laura Raffo saben que no van a ganar la elección de Montevideo y entonces están tratando de posicionarse en el escenario político desde otro lugar”, acusó.