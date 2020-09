Comenzó en el Senado el debate sobre el desafuero de Guido Manini Ríos, contra quien hay un pedido para que comparezca ante la Justicia. La senadora blanca Graciela Bianchi, que integró la Comisión de Constitución y Legislación que estudió previamente el pedido, comenzó su alocución diciendo: “Tengo 66 años, desde que tengo uso de razón estamos en situaciones muy complejas para el país, donde hay muchas víctimas en todos lados. No me afilio a la teoría de los dos demonios, fue terrorismo de Estado pero también sufrimos otros y hay otras víctimas. Y la historia se escribió parcializada”.

Además, defendió la labor del ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al tiempo que cuestionó la actuación del presidente Tabaré Vázquez en torno al caso de las actas del tribunal de honor militar: “El presidente descabezó el Ministerio de Defensa para salvar su omisión de no haber hecha la denuncia, sin importarle que el ministro Menéndez estaba muriendo”.

Sobre el trabajo realizado en la Comisión respecto al desafuero de Manini, detalló: “Tuvimos que estudiar toda la prueba, de eso se trata el desafuero, que se evalúe si la solicitud de desafuero hecha en este caso por Fiscalía. Como dice Jiménez de Aréchaga (experto en Derecho) es parecido a que seamos jueces, porque evaluamos si hay elementos de formación de causa, eso es un principio del derecho procesal, un tema técnico y acá no valen las guitarreadas”.

Bianchi agregó que los senadores deben definir “si hay elementos de convicción suficiente para privar a un legislador que fue puesto acá por la ciudadanía”. En alusión a las críticas del Frente Amplio, dijo “acá no hay parte política, hay una parte jurídica y una parte institucional”.

En referencia a la decisión de aprobar o no el desafuero de un legislador, expresó que “es de las responsabilidades más graves que debe asumir un Parlamento”, y dijo: “a mi no me interesa defender a Manini; lo haría por el senador Mujica o Topolansky”. Luego, sostuvo que “es más fácil ser tribunero y cobrar cuentas que todos tenemos, que actuar con la ecuanimidad necesaria para saber si la acusación de la Fiscalía es suficiente o no para levantar los fueros”.

Además, Bianchi empezó a mostrar documentos que dijo “estudié personalmente, no las delegué”, donde hay “pruebas” de que el expediente con la confesión de José Gavazzo estuvo “moviéndose” dentro del Ministerio de Defensa.

Continuando con la argumentación de su posición contraria al desafuero de Manini, señaló que está siendo acusado “de un delito imposible, así se llama en el derecho penal, porque él no podía nunca ir a la Justicia penal sino informaba a sus superiores, son sus superiores los encargados de ir a la Justicia”.

Por otra parte, pronunció críticas al funcionamiento actual de la Fiscalía e indicó que el caso de Manini lo asumió el fiscal Rodrigo Morosoli cuando “no le correspondía a él el turno, ¿no es sospechoso eso?”. Añadió que en la acusación del fiscal “hay decenas de dudas razonables”.