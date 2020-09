Fernando Crosa es candidato a edil por el Partido Nacional en Canelones de la lista 66, que apoya la postulación a la Intendencia del diputado Javier Radiccioni, y en las últimas horas dio a conocer un video en que deja en claro uno de sus principales objetivos si es electo para el Legislativo departamental: instalar un hotel de alta rotatividad en Costa de Oro.

EL candidato, que dice vivir en Salinas, asegura que “desde el peaje de Pando hasta Jaureguiberry no hay ningún hotel que tenga habilitación para funcionar como hotel de alta rotatividad”. Por lo tanto, Crosa promete que si es electo dará “viabilidad” a un hotel de alta rotatividad en la zona.

“No hay derecho a que los vecinos de la Costa de Oro tengamos que ir a Pando o a Montevideo a cumplir una función esencial, así que, si yo soy edil, hotel de alta rotatividad para la zona 2 de la Costa de Oro. Si les gusta, bien, y si no, no me voten”, culmina su video Crosa.