El candidato a edil por la lista 31515 del Partido Colorado (PC) y ex director de Salud de Artigas (2000-2005), Daniel Argañaraz, denunció ante el actual director de Salud del departamento, Marcos Leonardi, al ex intendente y actual candidato del Partido Nacional (PN) a la intendencia, Pablo Caram, y a la diputada nacionalista Valentina dos Santos (sobrina del candidato), por no respetar el protocolo sanitario vigente a partir del Decreto 93/020 durante un acto de campaña en la localidad de Baltasar Brum el sábado.

En la denuncia que presentó este lunes, Argañaraz afirma que el “comportamiento irresponsable” de Caram y Dos Santos, ambos referentes de la lista 2525 del PN, puso “en riesgo tanto a la población de dicho municipio así como también a los militantes y simpatizantes allí presentes”, al no respetar el protocolo de distanciamiento social y no utilizar tapabocas. El médico gastroenterólogo adjuntó a la carta una serie de fotografías del acto en las que se ve a Caram y Dos Santos interactuando con los militantes sin mascarilla.

“Nadie estaba de tapabocas, ni el ex intendente ni la actual diputada del PN, pero tampoco tenían la distancia necesaria, estaban pegados codo a codo. Las alfombras sanitarias y el alcohol en gel no existieron”, sostuvo Argañaraz en diálogo con la diaria. “Hace meses que venimos trabajando, el gobierno viene haciendo todo su esfuerzo para que la gente se cuide y nos cuidemos entre todos y estos bárbaros hacen esta irresponsabilidad, violando el Decreto 93/020 del 13 de marzo”, añadió el denunciante.

Argañaraz aseguró que su denuncia no tiene un móvil político detrás, pese a su candidatura a la Junta Departamental por el PC y su apoyo a la candidata Cecilia Umpiérrez. “Esto no lo hice como político, lo hice como médico gastroenterólogo, por mi preocupación por la gente, no para sacar rédito político. Sí marqué [en la denuncia] cuál era el grupo político porque no fueron todos los blancos, fue un grupo en particular”, manifestó. Asimismo, señaló que por haber sido director de Salud del departamento sabe “que el director departamental de Salud es la policía sanitaria del departamento y la que tiene que controlar todo lo que concierne a la salud de la población”.

“Lo que me motiva es dar una advertencia para que no vuelva a suceder. Yo no busco que metan a alguien preso ni nada por el estilo, lo que busco es que no se repitan estos hechos, porque estos bárbaros lo van a hacer de vuelta y otros lo van a copiar”, enfatizó Argañaraz. Según explicó, la denuncia ya está en manos del director general de Salud, Miguel Asqueta, quien deberá evaluar si corresponde dar aviso a la sección jurídica del Ministerio de Salud Pública, que a su vez decidirá si eleva el asunto a la Justicia.