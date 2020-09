El presidente Luis Lacalle Pou recibió la semana pasada en la residencia presidencial de Suárez y Reyes a José Yurramendi, uno de los candidatos nacionalistas a la Intendencia de Cerro Largo. Tras el encuentro, Yurramendi publicó un video en redes sociales en el que se lo ve interactuando con el mandatario e intercambiando opiniones sobre el programa de gobierno departamental.

Si bien nos comunicamos telefónicamente con frecuencia, resulta muy grato retomar encuentros personales, con el Presidente de la República, nuestro amigo @LuisLacallePou . Donde hay tiempo para hablar de trabajo, pero también para compartir momentos en familia.#CerroLargoPuede pic.twitter.com/LTKxe3ctiN — Jose Yurramendi (@jose_yurramendi) September 12, 2020

“Hay que avisarle al Sr. Presidente que su imagen está siendo usada en la campaña electoral, en flagrante violación de lo dispuesto por el art. 77, nral. 5º de la Constitución. Y que me disculpe el amigo Yurramendi, pero esto no se puede hacer”, escribió el diputado colorado Ope Pasquet en su cuenta de Twitter. Este artículo establece que “el Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

Consultado por la diaria, Yurramendi reconoció que el uso de la imagen del mandatario fue “un error” y sostuvo que el video se va a retirar de circulación. “Lo hablé con Ope, a quien respeto mucho, así como a su capacidad y conocimiento. Yo le dije: ‘Cuando tenés razón, tenés razón’. Fue un error, él nos alertó y lo tomamos de esa manera”, afirmó el candidato. “Nosotros no queremos manchar la imagen ni del presidente ni de la presidencia, más allá de que hoy sea Lacalle Pou. Somos muy respetuosos de eso, defendemos al presidente a muerte, más allá de quien sea, entonces ya le pedí al equipo de comunicación que retirara de mi página oficial el spot”, apuntó.

Yurramendi hizo énfasis en que el error fue de su equipo y no del presidente: “El error lo asumo yo, no tiene nada que ver el presidente, que amablemente recibió muy bien a todos los candidatos que han ido a presentar su plan de gobierno. Nos pasamos de la raya”, admitió. “Cuando uno se equivoca, puede echar para atrás. No está mal en política eso”, manifestó.

“Esto es lo que va a hacer tu papá cuando sea intendente”, le dice Lacalle Pou a la hija de Yurramendi en el primer tramo del video, cuando este le entrega el programa de gobierno y comentan algunas de sus propuestas. “Esto es importante, la rambla costanera”, comenta el mandatario. La semana anterior, Lacalle Pou había sido blanco de críticas por parte de figuras del Frente Amplio y el Partido Colorado, tras visitar el Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional, ubicado en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, dado que el presidente de esa comisión es Carlos Albisu, candidato a la Intendencia de ese departamento por el Partido Nacional.