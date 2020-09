Hay departamentos en los que la elección del 27 de setiembre está peleada, pero no es el caso de Canelones: a juzgar por las encuestas, en el segundo departamento más poblado del país, el frenteamplista Yamandú Orsi sería reelecto sin despeinarse. Por ejemplo, la última encuesta de Opción Consultores ‒realizada entre julio y agosto‒ marca que el Frente Amplio (FA) ‒con Orsi como candidato único‒ tiene 58% de intención de voto, mientras que el Partido Nacional (PN) está segundo con 14%. Le siguen Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), con 4% y 3%, respectivamente.

En la elección de 2015 el FA ‒que tenía a Orsi y a José Carlos Mahía como candidatos‒ ganó con 51% de los votos y le siguió el PN con 25%, mientras que el PC quedó lejos, con 8% de las adhesiones. En caso de que gane Orsi, en Canelones se completarán 20 años ininterrumpidos de intendencias a cargo del FA ‒los primeros diez años con Marcos Carámbula‒, que cortaron con la casi hegemonía colorada. El fallecido dirigente del PC Tabaré Hackenbruch estuvo a cargo de la comuna canaria durante tres períodos (1985-1990, 1995-2005).

En Canelones la coalición “multicolor” no acordó ir junta, por lo tanto, el menú de candidatos es amplio y para todos los gustos. Por el PN se presentan dos legisladores: el senador Amin Niffouri, que en los dos períodos anteriores fue diputado, y Javier Radiccioni, que debuta como representante nacional en esta legislatura ‒ambos son del sector Todos, de Luis Lacalle Pou‒. Además, el también diputado Álvaro Perrone es uno de los candidatos por CA, junto con María Ynés Monzillo Umpiérrez, empresaria del sector recursos humanos y primera suplente del diputado Carlos Testa.

En el PC se destacaba como candidato el ex senador Adrián Peña, coordinador general de Ciudadanos, pero su pasaje del Palacio Legislativo hacia el novel Ministerio de Ambiente, para encabezarlo, luego de la renuncia a la cancillería de Ernesto Talvi, cambió todos los planes. Así las cosas, el sector pasó a apoyar la candidatura de Diego Castro, de Batllistas; por lo tanto, el PC se presenta con candidato único a las elecciones canarias. De todas maneras, Ciudadanos hizo énfasis en la figura de su ex candidato durante la campaña, con el eslogan “el equipo de Peña”, a tal punto de que la lista 600 ‒la oficial del sector‒ tiene la foto del actual ministro y no la del candidato.

El menú lo completan Milton Franco, de Unidad Popular (UP), y Fabián Negreira, del Partido Verde Animalista. El Partido Independiente (PI), en tanto, no presentó candidato propio en Canelones y apoya al PN.

En cuanto al tercer nivel de gobierno, Canelones tiene la particularidad de ser, por lejos, el departamento con más municipios del país (30; en segundo lugar está Colonia con 11). Por eso en la Corte Electoral hay 677 listas registradas para las elecciones municipales en Canelones, que se suman a las 99 para las departamentales.

“Holgada victoria”

Un informe de Opción Consultores de principios de setiembre señala que Canelones es una “excepción territorial”, ya que el FA, desde que accedió al gobierno en ese departamento, votó “sistemáticamente mejor” en las elecciones de mayo (departamentales) que en las de octubre (nacionales). En la primera vuelta de 2019 la coalición de izquierda obtuvo casi 45% de los votos, mientras que el PN se hizo con casi 29% del electorado canario.

El informe de Opción consigna que para el domingo 27 de setiembre “una vez más el FA se encamina hacia una holgada victoria”. “Además de los factores de largo plazo que explican la consolidación del FA en Canelones en los últimos 15 años, debe agregarse la fuerte popularidad de Orsi entre la población canaria (su simpatía ha superado siempre el 60% a lo largo de todo 2020) y los problemas en la construcción de liderazgos potentes de escala departamental (y no sólo municipal) en los partidos fundacionales”, se agrega.

En el informe se sostiene que ambos candidatos blancos “son todavía desconocidos por la mayor parte del electorado canario”, mientras que en el PC la renuncia de Peña a su candidatura “complica aún más el escenario electoral de un partido que supo dominar con claridad el departamento durante la mayor parte del siglo XX y que hoy cuenta con una muy magra intención de voto”. “En las actuales circunstancias, es posible incluso que el FA vote mejor en Canelones que en Montevideo (su gran bastión histórico) y que su distancia ante los lemas rivales sea la mayor de todas las registradas hasta ahora”, se subraya.

En el programa del FA para Canelones, que cuenta con 50 páginas, se señala que la mayor preocupación de esa fuerza política es “el bienestar y el buen vivir de todos y todas quienes habitan” el departamento, por eso el programa “propone políticas que abarcan a la totalidad de la población”.

“La economía de la Intendencia Departamental está saneada; fue con las administraciones departamentales frenteamplistas que se logró salir de los números rojos, por tanto es que nos proponemos cumplir con los múltiples desafíos propuestos en este programa, en el cual confluyeron aportes que provienen de la experiencia de gestión y de la demanda de vecinos y vecinas del departamento”, se sostiene en la introducción del documento.

Se agrega que el objetivo del FA en Canelones es “elevar aún más el nivel de vida, la creación y acceso a los bienes culturales y la convivencia armónica de todos los habitantes” de ese “hermoso departamento”, con “el aval de quince años de gestión en que los logros se pueden observar a lo largo y ancho”.

Blanco puro

A diferencia de Canelones, desde la reapertura democrática (1985) en el gobierno de San José no hubo alternancia de partidos: hace 35 años que en ese departamento hay hegemonía blanca, que tuvo como protagonista estelar a Juan Chiruchi, principal figura del herrerismo maragato. Fue intendente interventor en los últimos años de la dictadura (1983-1985) y luego fue elegido democráticamente por cuatro períodos (1985-1995 y 2000-2010). Después tomó la posta el también blanco José Luis Falero, que fue secretario general de la Intendencia de San José durante el gobierno de Chiruchi.

Cabe recordar que por mandato constitucional (artículo 266) los intendentes no pueden ser reelectos más de una vez; por lo tanto, Falero está inhibido de presentarse para este período. Chiruchi, de 72 años, lo podía hacer, pero declinó postularse. Sus cuatro períodos a cargo de la intendencia son un récord que podría ser igualado en Durazno por su correligionario Carmelo Vidalín, único candidato por el PN a la intendencia de ese departamento, que ya lleva tres períodos.

El informe de Opción Consultores consigna que San José integra un grupo de ocho departamentos con “predominio contundente del PN a lo largo de las décadas”, junto con Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Soriano y Tacuarembó. Se indica que en esos departamentos la última vez que el PN perdió el gobierno departamental fue en Soriano y Lavalleja, en 1984, y “hay incluso varios casos en los que debemos remontarnos a las décadas del 40 o 50 para encontrar una derrota nacionalista”.

En San José la coalición tampoco acordó para ir junta, así que hay nueve candidatos de seis partidos políticos, y gane quien gane hará su debut al mando de la intendencia maragata. Por el PN se postulan la contadora Ana Bentaberri, secretaria general de la Intendencia de San José durante los últimos dos períodos, y César Zunino, ex presidente de la Asociación Rural local.

En el menú del FA aparece la médica María Noel Battaglino, ex directora departamental del Ministerio de Salud Pública, y el docente de Matemática Pablo Urreta, ex presidente del FA de San José. Por el PC se presentan el ingeniero agrónomo Alfredo Nito Lago, Washington Almada, ex presidente de ANDA. El empresario Edgard García es el único candidato por CA, mientras que Luis Noya y Darío Camilo se presentan por el PI y UP, respectivamente.

La candidata y el déficit

En las elecciones departamentales de 2015 en San José el PN se impuso con 57% de los votos, mientras que el FA quedó en segundo lugar con 31%. En los comicios de octubre de 2019, al discriminar los votos por partido, en San José la distribución no fue igual, ya que en esa oportunidad el FA quedo primero con casi 39% de los votos y el PN segundo, con 35%. La encuesta de Opción hecha entre julio y agosto muestra que la intención de voto para el domingo 27 de setiembre entre los maragatos la lidera otra vez el PN, con 45%, secundado por el FA, con 27%.

El informe de la consultora pone a San José como uno de los departamentos donde el triunfo nacionalista “factiblemente sea por una distancia menor a la de 2015”. Se agrega que el PN presenta “dos figuras relativamente nuevas, siendo Bentaberri quien cuenta con amplias chances de suceder a Falero”.

Hace pocos días, en una entrevista con el programa de televisión Enfoques, de la ciudad de Libertad, Bentaberri señaló que es “un plus” el hecho de que haya sido jerarca de la Intendencia de San José, porque conoce “de primera mano, por el trabajo cotidiano, cuáles son los sueños, las esperanzas de la gente y las necesidades reales que tienen las personas en los diferentes barrios y localidades”. “A la hora de conformar un programa de gobierno, por supuesto que esa materia prima la ponemos arriba de la mesa. Yo ingresé a la intendencia en el año 2000 y siempre he estado en contacto con la gente”, indicó.

En la entrevista la candidata fue consultada por las críticas sobre el déficit de la Intendencia de San José. Contestó que la planificación de la próxima gestión, en caso de ganar, implica algunos cambios de “estrategia”, y aclaró que el déficit tiene “un fundamento práctico, está respaldado por obras que están en proceso”. “Hoy la intendencia sigue funcionando, cumpliendo con sus proveedores y pagándoles a sus funcionarios. Mirando para adelante, es el momento ideal para llegar a la intendencia, hacer un nuevo presupuesto, ajustando todo lo que haya que ajustar y buscando nuevas pautas de trabajo”, finalizó.

