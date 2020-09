Semanas atrás, la esposa del presidente de la República, Lorena Ponce de León, fue blanco de críticas por haber visitado una escuela de Artigas acompañada por el ex intendente y actual candidato Caram. En su visita a la escuela 1, que recibe a niños con discapacidad auditiva, Ponce de León entregó, junto a la juventud del PN, 50 carpetas de plástico reciclado de cartelería política. La visita generó críticas de varios políticos, que incluso hablaron de violación a la laicidad, y fue criticada por el ex consejero de Primaria Héctor Florit, que en su cuenta de Twitter escribió: “No hacen política, sólo se parece. La Primera Dama, el ex intendente blanco y hoy candidato P. Caram y jóvenes afines, en el acto de entrega de 20 carpetas recicladas en Esc. No. 1 de Artigas. Un poco exagerado si Primaria entrega por año, en silencio, cientos de miles de útiles”. Ponce de León subió a Twitter fotos de la actividad y de la entrega de las carpetas, pero luego las borró.