El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, José María Uriarte, se reunió este lunes en el Parlamento con legisladores de la coalición para tratar el polémico artículo del presupuesto que quita a la Intendencia de Montevideo (IM) del directorio de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM).

A la salida de la reunión, Uriarte informó que se decidió conformar una comisión de legisladores de la coalición para analizar el tema. El jerarca sostuvo que el artículo fue incluido para transmitir “el sentir de muchísimos productores, pequeños y medianos en general, pero también puede haber grandes”, porque es un tema “que abarca al país”, por lo tanto, “el gobierno, los productores y la IM tienen que discutirlo”.

“Que quede claro que nosotros aplaudimos lo hecho por la IM. Esta obra es un orgullo y es parte del Uruguay que soñamos. No se podría haber hecho si no fuera por la iniciativa que surgió de la IM”, indicó. Agregó que el gobierno “jamás” tuvo la intención de no dialogar con las autoridades de la IM sobre el asunto, simplemente “los tiempos” no les “dieron” para hacerlo.

Por su parte, el diputado nacionalista Sebastián Andújar sostuvo en una rueda de prensa que “hay motivos que pueden justificar el cambio” del artículo, y por eso están analizando “si es el momento y si es la ley para hacerlo”. “Tengo duda de si es el momento y si es la forma. Hay temas jurídicos que tenemos que analizar: las autonomías, saber qué alcance tienen, y me parece que sería estropear un proyecto muy bueno, que le hace muy bien al país”, finalizó.