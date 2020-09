La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores votará este martes el desafuero del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, solicitado en noviembre de 2019 por el fiscal Rodrigo Morosoli para imputarlo por su actuación tras las confesiones que hizo el represor José Gavazzo en un tribunal de honor militar de 2018, cuando Manini era comandante en jefe del Ejército. De acuerdo a lo declarado por los integrantes de la comisión, el desafuero se aprobará con cinco votos en nueve (cuatro del Frente Amplio y uno del Partido Colorado), pero no correrá con la misma suerte en el plenario de la cámara alta, donde sólo hay 15 votos a favor de los 21 que se requieren.

El 8 de setiembre el Partido Nacional (PN) resolvió no votar el desafuero, luego de semanas de negociación en la interna del partido y en la coalición multicolor. Si bien algunos referentes del PN, como Jorge Gandini, manifestaron en su momento la intención de votar afirmativamente, el anuncio del senador Manini de retirarse de sala en el momento de la votación y no acompañar su propio desafuero –contrario a lo que había prometido durante toda la campaña– fue determinante para que los nacionalistas resolvieran por la negativa. De esta forma, y pese a la decisión del sector Ciudadanos del PC (que tiene dos senadores, Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti) de votar afirmativamente, no estarán los votos necesarios para aprobar el desafuero.

Por estas horas, los cuatro senadores frenteamplistas que integran la comisión (Enrique Rubio, Danilo Astori, Liliam Kechichian y Charles Carrera) preparan el informe que presentarán para argumentar su voto a favor del desafuero. De igual forma trabajan los legisladores de Ciudadanos, que decidieron elaborar su propio informe y no plegarse al del FA, según supo la diaria. Si bien Kechichian no quiso adelantar el contenido del documento que presentará el FA, sostuvo que la argumentación frenteamplista se centra en “por qué hay lugar para el desafuero, en tanto hay lugar a abrir causa”. “Está más que claro, con toda la documentación y el documento de formalización de Morosoli, que hay más que motivos para abrir causa y que el senador Manini declare ante la Justicia”, afirmó.

Entre varios argumentos para definir su posición, Manini señaló en un video que difundió que “es público” que CA pidió la remoción del fiscal de Corte, Jorge Díaz, lo que sumado a “declaraciones públicas del fiscal actuante en la causa” generan “justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar”.

Posteriormente, el legislador afirmó que las declaraciones que hizo el senador frenteamplista José Mujica sobre su desafuero fueron “determinantes” a la hora de tomar la decisión. El ex mandatario había dicho que si Manini era desaforado y la Justicia no encontraba elementos para juzgarlo no iba a obtener los votos del FA para volver a su banca, pero esto fue rápidamente desmentido por varios de sus compañeros de bancada.