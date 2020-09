El ex alcalde de Rio Branco y ahora diputado nacionalista Christian Morel fue denunciado penalmente por una ex funcionaria del municipio de Río Branco, que aseguró haber sido destituida el año pasado por motivos políticos. Su abogado, Fabricio Rodríguez, dijo que tiene “testimonios” y audios que prueban los motivos de la destitución.

Según dijo Rodríguez en una entrevista con el programa radial La voz de Melo, la ex funcionaria, que se desempeñaba en el área de Tránsito, recibía presiones para militar a favor del ex alcalde durante su horario de trabajo. El abogado aseguró que si bien ella se negaba, otros funcionarios accedían al pedido, por lo que debía desempeñar sus tareas sola, cuando eso en el área de Tránsito no está permitido, ya que se les pide que trabajen de a dos por una cuestión de seguridad. “Ella de a poco fue recibiendo distintas situaciones de acoso laboral”, explicó Rodríguez a la diaria.

Incluso, el abogado contó que la ex funcionaria se había enlistado en el gremio de funcionarios municipales y contaba con chances de ser electa en la directiva del gremio, pero el 18 de diciembre le notificaron que fue cesada. Según explicó Rodríguez, la funcionaria grabó las entrevistas que tuvo tanto con el alcalde como con el secretario del municipio, en donde le explicaron los motivos de su despido, y allí “se terminó diciendo que su desvinculación era porque no militaba con el alcalde”. El abogado aseguró que las grabaciones ya fueron entregadas en la Fiscalía y allí “se puede deducir claramente el motivo político”.

Morel fue denunciado en junio por la abogada Graciela Reverdito ante el Directorio del Partido Nacional (PN) por repartir canastas a su nombre durante la pandemia. Según había dicho en ese entonces esta abogada, el legislador se valió de su cargo para recolectar 1.200.000 pesos y con ese dinero repartir canastas con alimentos para donar a lo largo de todo el departamento, que incluían una tarjeta con la inscripción “Diputado Christian Morel”. Eso, a su entender, constituye una violación del artículo 58 de la Constitución, que establece que “los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política”.

Reverdito dijo a la diaria que como el directorio del PN se expresó respecto de su denuncia, ahora la efectuará en el ámbito penal, aunque eso se concretará después de las elecciones departamentales, “por respeto” a la instancia electoral.