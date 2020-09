El diputado por el Frente Amplio (FA) Daniel Gerhard denunció haber sido echado de la barra del Senado mientras presenciaba la votación por el desafuero del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

“Hoy se me echó de la barra del senado ‘por no ser periodista’. Los diputados podemos incluso estar en cámara... espero dos cosas, que se me dé una explicación basada en reglamento, y que no tenga que ver con la remera”, dijo en su cuenta de Twitter el diputado, que tenía una remera que decía “Desafuero o complicidad”.

El diputado contó que estuvo afuera del Palacio Legislativo acompañando el reclamo de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Luego entró en silencio y se le acercó una persona de seguridad y le preguntó si era de la prensa. Le dijo que era diputado y a los minutos le informan que tenía que dejar el mate. “Luego me piden que me siente, me siento, luego me preguntan si soy diputado suplente o titular, les digo que soy titular. Veo que les está llegando un mensaje, y me dicen que me tengo que ir. Los mismos oficiales de seguridad se vieron contrariados con lo que me pedían. Espero que no tenga nada que ver con la remera que llevaba, porque no hay nada en el reglamento que habilite a sacar a un legislador de presenciar la discusión en la cámara”, relató a la prensa.

Ya hubo polémica en el Parlamento por la consigna de estas remeras. Durante una sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos de la cámara alta, la nacionalista Graciela Bianchi le exigió a Amanda Della Ventura, del FA, que se la quitara porque le hería “la sensibilidad”. “Le dije que era censura, porque en democracia tenemos derecho a ponernos lo que queramos”, dijo Della Ventura a la diaria en esa oportunidad.