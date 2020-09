La primera sesión en que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de Presupuesto Quinquenal que presentó el Poder Ejecutivo duró unas siete horas y media. Durante ese lapso, los legisladores escucharon la presentación del equipo económico liderado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y luego formularon preguntas a la delegación.

Este martes comenzarán a desfilar el resto de los ministerios y organismos, así como las organizaciones que pidan audiencia. Los diputados cuentan con 45 días para votar el Presupuesto, que luego pasará a ser analizado por el Senado.

Fuentes de la bancada oficialista explicaron a la diaria que hay “poco margen” para definir una reasignación del gasto, es decir, mover dinero asignado por el Ejecutivo a un organismo o programa para destinarlo a otro.

Sí hay voluntad para estudiar algunos cambios en disposiciones que forman parte del proyecto, como la suba de sueldos a los presidentes de las empresas públicas. Este y otros temas que puedan surgir durante el análisis del presupuesto en la comisión de Diputados serán conversados con los senadores de la coalición multicolor para definir una postura común y así agilizar el trámite del proyecto en el Senado, dijeron las fuentes.

“El margen sobre el total del gasto [para incrementarlo] es muy acotado, diría que no tenemos margen y eso fue aclarado” a los legisladores, dijo Arbeleche en una conferencia de prensa tras la comparecencia. Atribuyó esto al resultado fiscal y reiteró que se apuesta a que el déficit del sector público comience a bajar en forma gradual desde 2021.

La ministra sostuvo que sí podría haber alguna “transposición de partidas” a la interna del presupuesto, “en particular en algunos incisos que tienen más libertad que otros”. Por ejemplo, la ANEP tiene autonomía para solicitar recursos. Igualmente, afirmó: “Desde el punto de vista económico nosotros decimos que esto es lo máximo que se puede gastar”.

Por su parte, el diputado nacionalista Gonzalo Mujica dijo tras la sesión de la comisión que “el compromiso” de la bancada con el equipo económico es “no cambiar los números finales del presupuesto, no aumentar el gasto”. Tampoco plantearán cambios en “la previsión financiera del Estado, es decir, los flujos de caja” proyectados. Entre esos acuerdos se podrá estudiar la “reasignación [de partidas] entre incisos o dentro de” cada organismo, e indicó que es algo “que el equipo económico admite como posibilidad y que formará parte de la negociación que se abre desde hoy” en el Parlamento.

Sobre el mediodía y tras escuchar la presentación inicial de Arbeleche, el diputado frenteamplista Alejandro Sánchez expresó en una rueda de prensa que se trata de un “presupuesto insuficiente para la necesidad de la gente”. Calificó la propuesta del gobierno “de recorte”, porque “consolida el ajuste fiscal cuando la gente debe ser asistida”.

Suba de sueldo a presidentes de empresas públicas está “más que compensado”

Luego de conocido el Presupuesto, surgieron distintas voces del oficialismo que pusieron en duda la conveniencia de aprobar el artículo que eleva el sueldo a 17 presidentes de empresas públicas y entes autónomos. Lo que se hace es equiparar su retribución a 85% del salario de un ministro, lo que implica que pasen de ganar unos 180.000 pesos –sumando las compensaciones: el sueldo base es 120.000 pesos– a 235.000 pesos.

En los últimos días el diputado blanco Álvaro Viviano dijo que le hace “un poquito de ruido” el momento para aplicar el aumento, y su compañero de bancada Mujica señaló que está en discusión “la oportunidad” de la medida.

Consultada por la diaria respecto de la posibilidad de retirar el artículo, Arbeleche respondió que la propuesta “se debe contextualizar dentro de una ley de Presupuesto” que contiene medidas de ahorro. Mencionó que los funcionarios públicos con sueldos mayores a un ministro de Estado no recibirán aumentos y que los responsables de las personas públicas no estatales –organismos como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay o el Instituto Nacional de Carnes– no podrán percibir más que un subsecretario. Entonces, la suba para los presidentes de los entes está “más que compensada” con estos ahorros, argumentó.

El incremento de las retribuciones para los jerarcas, según anunció Arbeleche días atrás, tiene un costo anual de 280.000 dólares. Mujica sostuvo que “el volumen [de dinero] que está en juego es ínfimo” y, aunque se analizará si mantener o no el artículo, de sacarse “eso no va a servir para reasignar nada, porque esa cifra puesta en cualquier inciso no mueve la aguja”.