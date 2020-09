El candidato nacionalista, el ex intendente Omar Lafluf (2005-2010) volvió a conseguir la victoria en su departamento. Su contrincante, el candidato único por el Frente Amplio (FA), el ex intendente Óscar Terzaghi (2015-2019), quien aspiraba a su reelección, no logró retener su lugar en el sillón comunal.

En Río Negro el escenario previo fue reñido. En el PN Laffluf (Por la Patria) competía contra Pablo Delgrosso (404, 40, sartorismo). En el Partido Colorado la disputa era entre Juan Serres (Batllistas) y Ángel Pavloff (Ciudadanos). Cabildo Abierto también compitió con dos candidatos, Jorge González y Eduardo Poggio.

El escenario electoral fue similar al anterior. La disputa en 2015 fue entre el FA y el PN: el primero obtuvo 16.330 votos y el segundo 16.100, es decir, la diferencia fue de tan solo 230 votos. Así el FA llegó por primera vez al gobierno departamental, dado que históricamente, desde la vuelta de la democracia, la elección se dirimió entre el PC y el PN.