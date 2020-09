A poco más de dos semanas de las elecciones departamentales, sigue el cruce entre los principales candidatos a la Intendencia de Montevideo. Este jueves de noche, en un acto de la lanzamiento de una lista del Partido Nacional, la candidata de la coalición en la capital, Laura Raffo, volvió a cuestionar a la candidata frenteamplista Carolina Cosse.

En un pasaje de su oratoria, Raffo dijo que la ex ministra de Industria tiene una “historia de gasto excesivo”, algo que calificó como una “realidad absolutamente innegable”. En su opinión, la ex presidenta de Antel lo ha “justificado una y otra vez”, pero eso no significa que dicho gasto “no haya sido excesivo”. “Hace poco se conoció el gasto millonario de publicidad que hizo Antel. Yo nunca vi 90 millones de dólares juntos, supongo ustedes tampoco, pero sí sé todo lo que se puede hacer con 90 millones de dólares”, dijo la candidata de la coalición.

Raffo dijo que además de la de “falta de responsabilidad” en el gasto, también es “preocupante” que esa información no se haya publicado antes. “Nos enteramos de estos datos porque hubo un pedido de acceso a la información pública que por ley tiene que estar disponible, y sin embargo durante muchísimos años no estuvo disponible”, agregó.

Las críticas de Raffo fueron replicadas este viernes por Cosse, desde su cuenta de Twitter. La representante del Frente Amplio escribió que “es muy fácil” hablar en prensa contra los demás, pero “lo difícil es construir”.

“A veces hacer una pasantía en algún organismo del Estado sirve para empaparse de la gestión pública y entender lo que es empezar de abajo. Es mejor decir no sé, y aprender, que hablar de lo que no se sabe”, aludió.