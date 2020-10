La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos estuvo este miércoles fuera del Palacio Legislativo, con las fotos de cada uno de los que faltan, mientras se trataba el desafuero del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA). Elena Zaffaroni, integrante de Familiares, dijo a la diaria que el planteo de la organización sigue siendo el mismo, que es necesario dilucidar quién tiene la información sobre dónde están los desaparecidos, y cómo la van a entregar.

Subrayó que Manini fue comandante en jefe de Ejército y como tal dijo que no encontró nada, pero en realidad “no buscó nada”. Puso como ejemplo las actas del tribunal de honor a José Nino Gavazzo, por las que el fiscal Rodrigo Morosoli pidió el desafuero de Manini, porque con “las migajas” de esos documentos que se hicieron públicos se puede avanzar. Subrayó que se puede averiguar sobre cada eslabón que participó en la cadena de hechos que terminó con Gavazzo tirando el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro: dieron la orden, Gavazzo fue con alguien más.

“Si nosotros por esto que es público sacamos dos o tres ideas, ellos tienen todos los legajos militares, saben quién estaba dónde en cada momento de la historia del Ejército. Entonces es mentira que [Manini] quiso colaborar. No sólo él, ningún comandante en jefe colaboró”, indicó Zaffaroni.

Agregó que en Manini hay “caradurismo” al decir que “no hay nada” de información sobre los desparecidos, ya que en realidad debería decir que “no investigó”. “No hay nada, o sos un inepto y no servís para comandante y te miente tu tropa. Entonces es un abecé: si en tu trabajo decís que te mienten tus subordinados, no servís. O estas mintiendo vos”, subrayó.

Zaffaroni dijo que para ella la negativa de Manini de comparecer ante la Justicia “lo inculpa”, porque “si está todo tan claro” no entiende “qué pierde” ni “cuál es el problema” de ir a la Justicia. “Para nosotros esta era una oportunidad de mostrar la voluntad, que dice tener el 100% de los partidos que integran el Parlamento, de encontrar a los desaparecidos, así como del compromiso con este tema. Era una oportunidad de decir que hay que darle respaldo a la Justicia. Ahora, el doble discurso de ‘queremos pero a la Justicia no la apoyamos’ no va a conducir realmente a cumplir lo que todos los partidos, incluido CA, vive diciendo: que hay que encontrar a los desaparecidos’, sostuvo.