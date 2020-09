El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, concurrió este viernes al lanzamiento del Día del Patrimonio del Uruguay en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina. Al ingresar al edificio, un grupo de funcionarios del Hospital de Clínicas y la Universidad de la República le reclamaron más presupuesto para la educación.

Romina Pose, una de las funcionarias presentes, le dijo al presidente que el “hospital es del pueblo, sin presupuesto sin presupuesto no podemos generar cargos, no podemos titularizar a los suplentes que están en un sistema precario. ¿Usted sabe la situación del Hospital de Clínicas?”, le preguntó, según consignó Montevideo Portal. “Trabajamos en el piso 7 cinco enfermeros para 50 pacientes y no podemos darles la calidad de vida que ellos merecen. Se lo digo de corazón”.

Ante el reclamo, Lacalle Pou dijo que sabe cuál es la situación del Hospital de Clínicas porque ha ido y le preguntó a Pose hace cuánto que está esa situación. “Siempre lo estuvimos planteando. No es un tema político, hoy está usted en la Presidencia y se lo venimos a plantear de corazón”.

Tras el evento, Lacalle Pou se retiró del edificio mientras los manifestantes pedían más presupuesto para la educación.