Familiares y amigos de Felipe Cabral, conocido también por su nombre artístico como Plef, asistieron este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja para transmitir su preocupación por la falta de avances en la investigación sobre su asesinato, ocurrido el 16 de febrero de 2019, cuando el joven terminaba de retocar un grafiti que había pintado en una casa abandonada de la rambla República de México y Belastiquí, en Punta Gorda.

En la carta que enviaron los allegados a Cabral para ser recibidos en la comisión, manifestaron la necesidad de que la Fiscalía mantenga activa y amplíe la investigación y que la familia sea recibida e informada en forma periódica sobre su curso. “Esta misiva persigue el objetivo de poner el tema nuevamente en la esfera pública, y que nuestros/as representantes tomen nuestra genuina preocupación e impulsen todos los mecanismos del Estado de derecho para garantizar que la Fiscalía cuente con los recursos necesarios y con la voluntad concreta e inmediata para avanzar con la investigación”, sostienen allí los familiares.

“Entendemos que la vida debe ser el bien supremo en toda sociedad y por lo tanto no podemos tolerar que se cercene la vida de alguien por supuestos daños a una propiedad. No hay ningún argumento que pueda atenuar el horror de disparar y matar a alguien que pacíficamente descansaba sentado en un muro de un jardín un día de verano”, se expresa en la misiva, firmada por una decena de personas. “No debe haber lugar para hechos como este en una sociedad que pretende ser democrática, inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas”, agregan.

Si bien el principal sospechoso del homicidio, un hombre de 77 años de edad vecino de la zona, falleció pocos meses después del hecho, “no hay nada definido”, dijo a la diaria la diputada frenteamplista Verónica Mato, presidenta de la comisión, luego de finalizada la reunión, a la que asistieron la madre, el hermano y una amiga de Cabral. “En esa casa había otras personas, que hay que determinar si saben algo o no, y si hubo cómplices. Ellos lo que quieren es una certeza, que no se archive el caso. El temor más grande que tiene esa familia es que el caso se archive”, sostuvo Mato.

Por otra parte, según sostuvo la legisladora, los familiares manifestaron que “los colectivos que tienen que ver con el hip-hop y la cultura urbana están pasando por una situación de mayor inseguridad” desde el asesinato de Plef, “y que este caso quede impune no va a ayudar, sino al contrario”. “Estamos hablando de un hecho muy triste, en el que se asesinó a un joven, un artista callejero del hip-hop. Un hecho que desde el punto de vista social fue muy impactante también y que desde el punto de vista judicial no se ha resuelto bien”, reflexionó Mato.

“Obviamente la familia está muy dolida y no es fácil venir a hablar acá al Parlamento o a ningún lugar sobre este tema, pero más doloroso es quedarse en su casa sin una respuesta”, apuntó la presidenta de la comisión. “Ellos no han tenido respuesta por parte de la Fiscalía, no por falta de voluntad, sino por la cantidad de casos que hay para resolver, y ellos tienen miedo de que el caso quede en la nebulosa y no se haga justicia”, agregó.

Mato señaló que la comisión se comprometió a “tratar de hacer lo posible, dentro de sus competencias” para “ayudar para que este caso no quede en la impunidad”. En ese sentido, indicó que van a enviar la información a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y que harán un seguimiento del tema.