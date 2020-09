La campaña del Frente Amplio (FA) rumbo a la elección departamental en Montevideo cerró este domingo con un acto donde hablaron los tres candidatos. Aparte de efectuar críticas al gobierno nacional, los postulantes realizaron distintos planteos: Daniel Martínez dijo que priorizará la inversión en infraestructura en barrios populares, Carolina Cosse que impulsará un “plan de emergencia” y la generación de empleo, y Álvaro Villar que tomará como prioridad la reforma del sistema de transporte.

El FA y sus militantes realizaron tres caravanas desde los distintos municipios, cada una encabezada por un candidato a la Intendencia. Se unieron en el Palacio Legislativo y desde allí partieron hasta el estadio Centenario, ya que el acto de cierre de campaña se desarrolló en el predio frente a la tribuna América.

Acto de cierre de campaña del Frente Amplio, hacia las elecciones departamentales, este domingo, en el Parque Batlle. Foto: Sandro Pereyra

La oratoria la abrió Carlos Varela, presidente de la Departamental de Montevideo del FA, quien llamó a lograr “una gran victoria”, triunfando “en la Intendencia y en los ocho municipios”. Destacó que los tres candidatos de la coalición de izquierda “han demostrado capacidad, dedicación e inteligencia para transformar realidades, cada uno desde su lugar lo ha hecho”.

Martínez: la “coalición gris” y la inversión en barrios populares

Martínez, que busca la reelección como intendente de Montevideo, dijo que durante su gestión 80% de la inversión en infraestructura fue destinada a “barrios populares”. Contrastó esto “con un gobierno de coalición gris que quita respaldo social a mucha gente que lo necesita”, y prometió “invertir en infraestructura, jerarquizando a esos barrios”. Agregó que “esta vez se deberá poner el acento más aún en la generación de trabajo, de políticas sociales, y en estar al lado de la gente dando una mano solidaria”.

Daniel Martínez durante el acto de cierre de campaña del Frente Amplio, hacia las elecciones departamentales, este domingo, en el Parque Batlle. Foto: Sandro Pereyra

A su vez, subrayó la importancia de la elección en los municipios, y dijo: “A no olvidarse de poner la papeleta de alcalde”. Martínez señaló que si bien en su período como intendente trabajó con alcaldes de otros partidos políticos, en esos municipios “se vieron las diferencias de inversión para el sur y para el norte, nosotros gobernamos de igual forma para todo el territorio”.

El candidato cerró su discurso remarcando la unidad del FA: “Hay que entender si un compañero se equivoca y se va de boca, hay que tender el puente porque somos la unión de los diversos, no pensamos lo mismo, pero nos une el sueño de emparejar el punto de partida”. Esa visión “no es ser gris, es ser tricolor del FA”, expresó Martínez, y remató llamando “a ganar por la mayor diferencia posible”.

Cosse: plan de emergencia y hablar con “los compatriotas enojados que no nos votaron”

La siguiente oradora fue Cosse, quien utilizó varias referencias históricas y resaltó el “ideario artiguista” como “proyecto colectivo profundo”, al que comparó con el FA. “No pudieron enterrar a Artigas ni sus ideas; que los más infelices sean los más privilegiados”, manifestó.

Luego se refirió a la realidad social y dijo que observa “incertidumbre, temor y desaliento en la gente”, ante los miles de trabajadores en seguro de paro y la aparición de más ollas populares. “Nosotros les tenemos que dar certezas, porque tenemos un programa y no andamos haciendo propuestas al voleo, porque sabemos que vamos a ganar y lo que prometemos lo vamos a hacer. Somos la certeza para solucionar la limpieza, la movilidad, dar más trabajo y no olvidar la innovación y la cultura como dos motores que generan reservas a futuro”, indicó Cosse.

Carolina Cosse durante el acto de cierre de campaña del Frente Amplio, hacia las elecciones departamentales, este domingo, en el Parque Batlle. Foto: Sandro Pereyra

Anunció que desplegará “un plan de emergencia en el primer año” de gestión si es electa intendenta, donde priorizará la búsqueda de empleo, la atención en salud y la lucha contra la violencia de género, buscando “resolver las urgencias para hogares que muchas veces no tienen ni un baño”.

En el final de sus palabras, pidió intentar convencer a quienes no votaron al FA en la elección nacional: “Hay muchos compatriotas enojados que no nos votaron y ahora están sorprendidos en su buena fe por el gobierno, viviendo este camino que parece imparable, pero hay que decirles que no, que no es irresistible”. Les pidió a los militantes “hablar con todos ellos hasta el último minuto” y mostrarles “con argumentos, con hechos, que el FA siempre está con los que menos tienen y es la garantía para la construcción de un Uruguay progresista”.

Villar: “La necesidad de reformar el transporte colectivo”

Villar sostuvo que las encuestas muestran “que para gobernar Montevideo el mejor es el FA” y cualquiera de los tres candidatos “gobernará con la idea de cambiar la ciudad”. Dentro de ese objetivo, remarcó: “No podemos seguir postergando la necesidad de reformar el transporte colectivo, para buscar soluciones para un 68% de la población que depende” del sistema de movilidad de la ciudad. Añadió que más allá de la opinión de las empresas, “debemos decir que quien manda y define las frecuencias es la Intendencia”, y que a quienes más beneficia las mejoras en el transporte es a las mujeres, que son las que más usan las frecuencias de ómnibus.

Álvaro Villar durante el acto de cierre de campaña del Frente Amplio, hacia las elecciones departamentales, este domingo, en el Parque Batlle. Foto: Sandro Pereyra

El candidato también apuntó que se deberá “dar empleo frente a una política que promueve la austeridad y el ajuste”. Prometió mayores inversiones y “más Estado, porque ahora se están olvidando que lo que nos salvó de la pandemia fue el sistema de salud, que es un orgullo, o los científicos con la Universidad que demostró estar a la altura”.

Como cierre de su oratoria y del acto, Villar hizo una encendida diferenciación entre el FA y la coalición de gobierno: “Nosotros no transamos principios ni la defensa de la democracia por votos. Ahora quieren ver quiénes somos por un párrafo del programa, eso vale para una coalición recién inventada que no sabe qué valores defiende en lo colectivo. Si alguno tiene dudas de nosotros, que mire la historia”.