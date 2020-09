El nacionalista Alejo Umpiérrez, candidato a la Intendencia de Rocha, acumula una serie de deudas por no pagar a tiempo tributos municipales. La empresa de su propiedad, Cerros de Alcalde SRL, es dueña de una camioneta Honda, comprada por leasing al Banco República, que hasta agosto acumulaba cinco multas impagas en Montevideo y una en Canelones. El 11 de ese mes, el candidato nacionalista hizo un convenio por cada una de las multas, que en total suman 99.582 pesos. Cuatro de las multas en Montevideo son por circular con deuda de patente, cada una de ellas es de 22.011 pesos, que acordó pagar en 36 cuotas de 611 pesos. La multa restante en la capital es de 7.211 por circular a una velocidad mayor a la permitida, que acordó pagar en 36 cuotas de 200 pesos. La multa en Canelones es por no portar documentos y suma 4.327 pesos, que pagará en 36 cuotas de 120 pesos.

La camioneta adeuda la patente de 2020: cuatro de las seis cuotas ya vencieron, lo que suma 59.695 pesos, incluyendo multas y recargos por mora. Sumando las dos cuotas que todavía no vencieron (una vence en setiembre y la última en noviembre), debería abonar 86.013 pesos, según documentación a la que accedió la diaria.

Umpiérrez hizo un convenio el 31 de diciembre de 2019 para regularizar el pago de cuotas atrasadas de la patente. Al momento, Umpiérrez (el convenio de pago está a su nombre) ha abonado ocho cuotas de 24. Le resta por abonar 49.747 pesos. La cuota que vencía el 31 de agosto, de 3.122 pesos, no la abonó.

Consultado por la diaria, Umpiérrez prefirió no dar detalles sobre el monto de las deudas: “No estoy para discutir en este nivel de política, no voy a bajar al fango”, se limitó a responder.

Las deudas de la empresa

Umpiérrez es abogado, político y productor rural. Según información del registro de personas jurídicas de la Dirección General de Registro del Ministerio de Educación y Cultura, es fundador y socio administrador de la empresa Cerros de Alcalde SRL, que se dedica a la “producción, comercialización, transporte, industrialización y distribución de haciendas, así como la cría y engorde de ganado”, al igual que todo tipo de explotación ganadera.

Esta empresa también tiene deudas con la Intendencia de Rocha. Cerros de Alcalde SRL no abonó en cinco oportunidades la Guía de Ganado, que habilita a mover el ganado o bienes vinculados (lanas y cueros) para su posterior venta o pastoreo. Se trata de un impuesto de 1% sobre la venta del semoviente. Por lo general, el tercero, en muchos casos frigoríficos, se abona 30 días después de la venta. Las intendencias habilitan un plazo de 60 días para el pago.

El 14 de marzo, la empresa debió abonar 10.329 pesos, pero como no lo hizo se le sumaron multas y recargos, por lo que la cifra alcanza a 14.172 pesos. A esa deuda se le sumaron otras: 5.943 pesos el 1º de abril, de 9,427 el 3 de abril, de 3.112 el 13 de abril, y la última fue el 17 de julio por 15.281 pesos. En total, por estos conceptos, contando multas y recargos, Cerros de Alcalde SRL debe 48.153 pesos a la Intendencia de Rocha.

FA: “No está siendo honesto”

El Frente Amplio (FA) en Rocha condenó la actitud del candidato nacionalista. El edil de Asamblea Uruguay Jaime Píriz dijo a la diaria que “llama la atención” cómo una persona que aspira a acceder al gobierno departamental y es diputado por el departamento, que tiene “una condición económica que le permitiría pagar en fecha los tributos departamentales, no lo hace”. “Lo podemos entender de un vecino que pelea el jornal diario, que no tiene capacidad de ahorro, pero de quien pretende administrar la Intendencia de Rocha, que no trate de pagar en fecha sus tributos nos llama poderosamente la atención”, dijo.

Si bien afirmó que está dentro del marco legal, opinó que “no está siendo honesto con la población”. “Nos preguntamos esto: si mañana accede a la intendencia, ¿cómo hace para convencer a los ciudadanos de que tengan al día los tributos, cuando él no está dando el ejemplo como candidato a intendente?”, sentenció.

Recordó que en marzo, cuando la covid-19 llegó a Uruguay, Umpiérrez resolvió donar 50% de su sueldo líquido como legislador para la compra de canastas de alimentos del departamento hasta que durara la emergencia sanitaria. “Hace gárgaras con eso, diciendo que va a donar una partida, pero lo primero que tendría que hacer es pagar los impuestos y estar al día”, valoró.