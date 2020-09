Durante su comparecencia del jueves en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la cámara baja, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, manifestó su intención de crear nuevos peajes en rutas nacionales, como forma de financiar parte de las obras viales. Uno de los puntos donde se podrían instalar varios peajes es la ruta 102, más conocida como anillo perimetral, una idea de la cual el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “en principio” no es “partidario”.

Este martes, Lacalle Pou visitó el departamento de Rocha con motivo de la presentación del proyecto para la instalación de un hotel cinco estrellas en la costa oceánica de ese departamento. Allí fue consultado sobre el anuncio del ministro de Transporte, ante lo que respondió: “Depende dónde y para qué. Para recaudar, no. Un peaje para recaudar no es lógico”. Sin embargo, apuntó que “si el día de mañana hay una obra en una ruta, una mejora en una ruta, ahí se entiende”, pero se manifestó contrario a la propuesta que refiere al anillo perimetral: “En principio no soy partidario”. la diaria intentó comunicarse con las autoridades del Ministerio de Transporte, pero no obtuvo respuesta.

En el Parlamento, Heber transmitió firmeza en su decisión: “Sí estoy pensando en más peajes; que quede clarísimo”, sostuvo, según consta en la versión taquigráfica. “Para mí, el que usa, paga. En su momento, la instalación de los peajes que hoy tenemos en las rutas fue muy cuestionada, y seguramente se seguirá cuestionando”, consideró el jerarca, que prefirió no dar detalles sobre la cantidad: “¿Vamos a tener más peajes? Sí. ¿Cuántos? Aún no lo hemos determinado”, aseveró.

“Hay una iniciativa privada que estamos estudiando en el ministerio, que es la posibilidad de hacer soluciones elevadas o pase longitudinal en el anillo perimetral, para evitar los semáforos y llegar a la Ruta Nº 1”, afirmó Heber ante los legisladores. Esta iniciativa “implica peajes de 20 pesos”. Además, se analiza la posibilidad de hacer un nuevo anillo frente a Zonamérica, para lo cual se necesitarían “cuatro o cinco peajes”, también de 20 pesos, a lo largo de todo el anillo, aunque aclaró que esto no está definido y no se ha llamado a licitación.

Por otra parte, Heber propuso instrumentar un sistema diferencial del cobro de peaje en función de la hora y de la carga, y mencionó como ejemplo el alto flujo de vehículos que hay desde el este en temporada en ciertas horas. “Cuando se viene del este, hay largas colas en el peaje. Eso es porque el pasaje cuesta lo mismo a todas horas. En otras partes del mundo, se regula el tránsito en función del costo del peaje. Si yo digo que a las dos o tres de la tarde de un domingo se paga menos, tal vez no se decida pasar a última hora, a las ocho o a las nueve de la noche”, explicó.

En cuanto a la carga, consideró que “no es lo mismo un camión lleno que uno vacío que está retornando”. “Me parece injusto que, cuando hablamos de carga, cobremos el mismo peaje a un camión que viene cargado, que está resintiendo el pavimento, que a otro que retorna vacío, por la misma ruta”, expresó el ministro, que prometió volver al Parlamento con el “plan de peajes”.