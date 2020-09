Durante su discurso en el marco del 75° aniversario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente, Luis Lacalle Pou, reafirmó el compromiso del país con el multilateralismo y con la agenda para enfrentar el cambio climático, y llamó a revisar los criterios por los cuales los países en desarrollo de altos ingresos no pueden acceder a líneas más favorables de crédito.

“Es importante mantener condiciones y apoyos necesarios para que todos los estados y en particular los países en desarrollo podamos avanzar hacia el desarrollo sostenible. En este escenario, resulta paradójico que países como Uruguay, clasificados como en desarrollo de altos ingresos, no tengan acceso a la mayor parte de las fuentes de cooperación internacional o líneas más favorables de crédito. Continuaremos promoviendo la revisión de dicha clasificación, que se basa solamente en el ingreso per cápita. Debería considerarse un criterio multidimensional para definir los grados de desarrollo en base a sus realidades”, dijo Lacalle Pou.

Este reclamo de Lacalle Pou es bastante similar al que hizo el ex presidente Tabaré Vázquez, también ante la ONU pero en 2018. En setiembre de 2018, instó a la ONU a que se revisen los criterios de ayuda al desarrollo que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya que “parece que se castiga a quien hace las cosas bien”.

Este martes, Lacalle Pou también manifestó el apoyo de su gobierno al rol de la Organización Mundial de la Salud, y al papel de la ONU “para coordinar la respuesta global a esta pandemia”.

El mandatario resaltó el compromiso del país con el Acuerdo de París en materia de cambio climático y con la agenda de cara a 2030. A su vez, resaltó el “compromiso” del país “con el sistema de justicia internacional y en particular su apoyo a la Corte Penal Internacional como institución judicial independiente e imparcial, con un rol central en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia”.