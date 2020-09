El presidente Luis Lacalle Pou negó hoy en una visita a Salto que su gobierno esté entrometiéndose en la campaña política de cara a las elecciones departamentales del 27 de setiembre, tras acusaciones emitidas desde el Frente Amplio (FA) y también por algunos dirigentes de su principal socio en la coalición: el Partido Colorado.

Este lunes, el candidato frenteamplista Álvaro Villar se reincorporó a la actividad política tras haber sufrido un accidente cardiovascular la semana pasada, y sostuvo que se comunicó con Lacalle Pou para pedirle que su gobierno “cese su intromisión en la campaña con temas como la UAM [por Unidad Agroalimentaria de Montevideo] o ataques a Carolina Cosse y Daniel Martínez”.

Me comuniqué telefónicamente con el Presidente @LuisLacallePou. En el marco del diálogo republicano le solicité que el gobierno cese su intromisión en la campaña con temas como la UAM o ataques a @carolinacosse y @Dmartinez_uy Quedan pocos días, hagamos una campaña de altura. — Álvaro Villar (@alvillar) September 7, 2020

“Lo llamé preocupado porque continúan los mensajes de injerencia del gobierno en la campaña, que es algo que venimos denunciando hace varias semanas, pero creo que empeoró últimamente”, dijo Villar a la diaria, y puso como ejemplo el artículo presupuestario que excluye a la Intendencia de Montevideo de la dirección de la UAM . “Le planteé de forma muy firme que yo no consideraba que el presidente de Antel en persona interviniera atacando a Carolina [Cosse], ni tampoco nos negamos, en el caso de ASSE ni de ningún otro a que se realicen todas las investigaciones que se quieran hacer, pero esto se da justo en medio de la campaña de forma apurada, de forma liviana, sin solidez ninguna, sin concluir ningún procedimiento correcto de investigación, porque se están violando los procedimientos para la realización correcta de investigaciones administrativas y auditorías que han caracterizado por décadas al Estado uruguayo”, sostuvo Villar. Según interpretó, “el problema que estamos viendo es que se están violando las formas en que el Estado uruguayo realizó las auditorias históricamente, que es un bien preciado por todos”.

En su respuesta, en una rueda de prensa en Salto, Lacalle Pou se refirió tanto a la divulgación sobre gastos en publicidad que hizo Antel durante las administraciones frenteamplistas como a la investigación surgida en el Hospital Maciel luego de que una cirujana revelara en el programa Santo y seña que había sido víctima de acoso sexual y que Villar no había intervenido en la situación.

“Ninguno de esos temas es acción del gobierno”, dijo Lacalle Pou. En el caso de Antel, sostuvo, la información se obtuvo por medio de una respuesta a un pedido de información, mientras que en el del Hospital Maciel, dijo que “no es que el gobierno disparó un procedimiento, sino que, enterado de determinadas situaciones, se somete a una investigación; cuando se tienen denuncias públicas sería una omisión por parte del gobierno no investigar”. Según Lacalle Pou, el gobierno “cumplió con su rol: dar información e investigar”.

Asimismo, el presidente respondió a las críticas realizadas por el senador suplente del Partido Colorado Tabaré Viera, que el domingo sostuvo que la visita que Lacalle Pou realizó este lunes para inaugurar el Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional, ubicado en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, es “un error”. Esa equivocación, a su juicio, se da porque el presidente de la CTM es un candidato a la Intendencia de ese departamento por el Partido Nacional, Carlos Albisu. “Me extrañó que vaya de visita oficial a inaugurar cosas con uno de los candidatos. Me parece que es una pena, es un error, aunque no le adjudico intencionalidad”, señaló.

En su respuesta, Lacalle Pou sostuvo que se contactó con Viera ayer de noche para hablar sobre el tema, dado que tienen una “buena relación”, y recordó que durante el gobierno de Jorge Batlle “se hizo una campaña de parte de los candidatos colorados y de ninguna manera se hizo algo que tiña la elección departamental”. “No es mi actitud hacerlo así”, aseguró.

En diálogo con la diaria, Viera dijo que no le atribuyó intencionalidades a Lacalle Pou, pero aseguró que el resultado termina siendo el mismo: un acto de un presidente con un candidato, que además fue designado en plena campaña electoral. “La CTM no lo inhibe, pero tiene mucha influencia, por lo que el acto en sí fue inconveniente”, sostuvo. Viera además comentó que seguirá conversando con Lacalle Pou sobre el tema. “Lo apoyamos y apoyo su estilo de estar en todos lados. Sólo que tiene que tener cuidado en estos períodos porque termina incidiendo aunque no quiera. Algunos ministros de la coalición han caído en esas prácticas”, aseguró.