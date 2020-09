El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, calificó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de “club político” con “un alto contenido ideológico politizado”, al ser consultado en el programa En perspectiva de Radiomundo sobre las declaraciones que ha emitido la institución respecto de presuntos abusos policiales en los últimos meses. Para el jerarca, la institución “se ha salido de cauce” y “su integración ha desnaturalizado su funcionamiento”, por lo cual aseguró que el ministerio no va a seguir sus recomendaciones y analiza la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que creó la INDDHH (18.466).

Consultado sobre los presuntos excesos en el accionar policial, el ministro respondió que “no se han logrado comprobar” y que la INDDHH “se ha salido de cauce”. “Nosotros creemos que la institución fue una buena idea, yo la voté como parlamentario, pero lamentablemente su integración ha desnaturalizado el funcionamiento de la misma”, aseguró Larrañaga, que consideró “increíble” que este organismo “termine defendiendo poco menos que situaciones que están fuera de la ley”, en referencia al operativo en Malvín Norte que la INDDHH denunció. “Yo estuve al tanto de esos procedimientos y no tuvimos ninguna ulterioridad a nivel de la Fiscalía ni de la Justicia, por lo tanto, nosotros vamos a enfrentar y a contestar ese tipo de cuestionamientos que son absurdos”, afirmó.

“Dijeron en su momento que iban a salir a fiscalizar los operativos de la Policía, una institución que emana del Parlamento y puede hacer más que el Parlamento, ¡por favor! Han desnaturalizado la ley”, criticó Larrañaga. “Nunca los vi preocuparse por los derechos humanos violados a policías, por ejemplo”, agregó el titular del Interior, y enfatizó que no va “a seguir perdiendo más el tiempo hablando de la INDDHH”. “A mí no me van a juzgar por el lado de la defensa de los derechos humanos y de la democracia cuando yo toda mi vida he luchado en ese bando. Nadie me puede decir a mí que yo tengo un impulso represor o que quiero subvertir el funcionamiento de la Policía o hacer que la Policía salte por encima de la ley. Todo lo que se diga en ese sentido es falso”, aseveró.