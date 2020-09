Nueve son los candidatos que el domingo 27 competirán por la Intendencia de Lavalleja, de los cuales dos son del Partido Nacional (PN), que gobierna el departamento desde 1990. La ex senadora Carol Aviaga, por el sector Todos, que es apoyada por la intendenta Adriana Peña, compite en la interna blanca con el diputado reelecto Mario García, que para las internas primero apoyaba a Jorge Larrañaga y luego cambió por el actual presidente, Luis Lacalle Pou. Aviaga, de 50 años, viene realizando una campaña que apunta a los electores de otros partidos, pero fundamentalmente a los de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), denominando a su equipo como “la fuerza multicolor” y prometiendo en su programa que aspira “a encabezar un Gobierno Departamental que incluya a otros partidos políticos”. El trabajo, el desarrollo agropecuario, la producción, el turismo, las tecnologías de la información y la comunicación, y el ambiente son algunos de los principales puntos de su programa. Aviaga encabezó un movimiento contra la instalación de la minera Aratirí, y luego continuó presentando iniciativas para el cuidado del medioambiente desde el Parlamento. García también pone énfasis en el desarrollo del turismo en el departamento, y ha propuesto la instalación de una zona franca y de un parque temático.

El Frente Amplio (FA) va con tres candidatos: la ex presidenta de MEVIR Cecilia Blanco (apoyada por la agrupación departamental Marcha Frenteamplista), y los ediles Julián Mazzoni, apoyado por el Partido Comunista (PCU), y Pablo Fuentes, impulsado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS), entre otros.

Por el PC se presentan Luis María Carresse y Gustavo Risso, mientras que CA presenta a Sandra Inzaurralde. Pese a que CA hizo alianzas en otros departamento con el PN, en este decidió que no, e incluso llegó a sancionar al dirigente Andrés Peralta, que con su lista 11820 había adelantado su apoyo a Aviaga. Inzaurralde declaró a Primera Página que su partido “ha tomado los problemas reales de la gente que sean realizables a corto, mediano y largo plazo”. “Hay problemas que son generales y que no son nuevos en el departamento como las inundaciones e incendios, y por los que no se ha logrado tomar medidas a tiempo”.

Finalmente, se presentan Estrella Cabaña por el Partido Independiente, y Julio Telechea por Unidad Popular.