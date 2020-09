Algunos legisladores le reprocharon al líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, la cantidad de militares retirados que ocupan cargos de gobierno en representación de esta colectividad política.

Según publicó este jueves el semanario Búsqueda, uno de ellos fue el diputado fernandino Sebastián Cal, quien hace semanas le reprochó a Manini Ríos que en las agrupaciones de los legisladores “también hay profesionales con talento y experiencia”, mientras que en los cargos que el partido designó en el gobierno “hay una enorme mayoría de militares o familiares”. Según el semanario, mientras que Cal argumentó que los ex militares eran más de 50% en los cargos designados por el partido, Manini Ríos retrucó que eran menos de 10%.

El diputado salteño Rodrigo Albernaz piensa de forma similar y aseguró al semanario que le planteó la misma preocupación que Cal, pero de forma reservada. “Mire, Guido, de lo que nosotros nos quejamos es de que quienes llegamos a ciertos lugares por voto popular también luchamos por usted y por Cabildo con un montón de gente que, sin denostar a los militares, tiene capacidad y trayectoria excelentes para ocupar cargos de decisión ejecutiva: empresarios, productores, profesionales de toda condición y edades, y con una proporción femenina muy grande. Pero a la vista está que no fuimos considerados por la cúpula partidaria”, le expresó.

El diputado, a su vez, le recomendó al Manini Ríos “empezar a canalizar la disidencia interna”, dado que en Cabildo Abierto no todos piensan igual. “Esperamos una reacción más noble de la cúpula del partido, que no reacciona como esperamos”, dijo Albernaz.

“Nosotros somos 11 diputados y ninguno es militar. Nuestros cargos no fueron designados por el partido, nosotros los ganamos electoralmente. Pero todos tenemos mucho respeto por la comunidad militar y el significado de todo eso. No por nada nuestro líder fue comandante en jefe del Ejército, y nosotros hacemos amén a nuestra génesis, que es una génesis partidaria militar. Por eso digo, no hay nada que ocultar acá. ¡No tenemos ningún tipo de complejo! Sólo decimos que esto [de la distribución de cargos] rompe los ojos”, expresó el diputado.

Además, dijo que “obviamente” Cal piensa lo mismo que él. “Y en realidad todos pensamos que no se está poniendo en consideración a personas con muy buen currículum, porque si uno ve la lista… hay mucho talento que el partido está desaprovechando”, finalizó.

En defensa del criterio de Manini Ríos para definir los cargos salió el coronel retirado Herbert Pintos, quien actualmente ocupa la subdirección nacional de Empleo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según Pintos, el partido mantiene su “impronta militar” que le da el propio Manini Ríos. “¿Que somos demasiados militares en el gobierno? ¿Qué hay de malo en eso? Como si fuéramos abogados, escribanos o médicos”, se preguntó Pintos.

Según publicó hoy el semanario, más de 70% de casi medio centenar que designó Cabildo Abierto en el gobierno son ocupados o bien por militares retirados (23) o personas vinculadas al mundo militar.