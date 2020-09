De igual forma que en las anteriores elecciones nacionales y departamentales, el Espacio 609 fue la lista más votada del Frente Amplio (FA) en Montevideo este domingo. Con un total de 70.390 votos, la lista que representa al Movimiento de Participación Popular (MPP) y apoyó la candidatura de Álvaro Villar obtuvo 15,9% de las adhesiones del FA en la capital, seguida por la 1001 (12,5%), la 90 (9,1%) y la 106 (7,4%). En el quinto lugar, y por sobre las listas que apoyaron la candidatura de Daniel Martínez, se ubicó la lista 6009, del sector Congreso Frenteamplista, que apoyó a Carolina Cosse y obtuvo 19.305 votos (4,5%), lo cual llamó la atención de algunos legisladores del MPP.

En octubre el MPP había impugnado la lista 6009 ante la Corte Electoral y consiguió que cambiara su logo, que pasó a tener un fondo blanco (antes tenía fondo rojo como la 609), pero mantuvo el número. En declaraciones a El País, el diputado Alejandro “Pacha” Sánchez había alertado que la similitud entre los números podía “llevar al error y la confusión” del electorado, por lo que había “una cuestión ética” de por medio.

Luego de los resultados del domingo, el diputado del MPP Daniel Caggiani consideró que el número de votos recogidos por la lista 6009 es “un poco llamativo” dado que “no parece haber relación entre la inversión en militancia y la promoción de esta lista con el resultado electoral”. “Es un número muy alto de votantes para la poca presencia militante y, sobre todo, para la poca difusión de la lista”, reflexionó. En su opinión, la similitud en la nomenclatura de las listas “es un tema a analizar” por el partido. “Nosotros como sector impugnamos ante la Corte Electoral y lamentablemente no nos dieron la razón, pero sin dudas es un elemento de mucha preocupación”, apuntó Caggiani, que destacó el buen desempeño del MPP en los últimos comicios, que “ratifica una vez más el aporte de la 609 al triunfo por séptima vez consecutiva del Frente Amplio”.

Por su parte, el diputado Carlos Rodríguez también opinó que pudo haber lugar a confusión en el electorado por la similitud de las listas: “Claramente cuando uno ve la visual y la gráfica se parece mucho a la 609”, señaló, aunque aclaró que “la legalidad lo permite” y recordó casos similares que involucraron a otras listas frentistas, como la 90 y la 890. “El Partido Socialista presentó un reclamo sobre la 890 porque la gráfica que usó en la interna y en octubre era muy parecida a la de la 90”, señaló. A su entender, “es un tema que quedó saldado a medias en el FA” y que se va a “tener que conversar un poco más, porque para decirlo en palabras duras, nos hacemos trampa entre nosotros”.

Si bien considera que este “factor de confusión” pudo haber incidido en algunas cifras, señaló que no cree que haya sido determinante en el triunfo de Cosse: “Estamos hablando de 20.000 votos de diferencia entre la candidatura de Carolina y la de Villar, por lo que pudo haber tenido un efecto pero no sé si el definitivo, porque no se pueden explicar 20.000 votos solo por una cosa”, reflexionó Rodríguez. Por otra parte, destacó que no se debe “desmerecer a los grupos” como Congreso Progresista “que trabajan y sacan su votación”.

Para Rodríguez, es necesario establecer “un criterio” para la fijación de los números de lista y diseños, tal como sucede cuando ingresa un grupo nuevo y “se consulta si el nombre va en contra de los grupos que existen”. “Sería impensable que se creara un grupo en el FA del que la sigla fuera MPP, aunque el nombre fuera otro”, ejemplificó.