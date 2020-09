La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Maldonado planteará este viernes que se cree una comisión investigadora por una situación que involucra a Eduardo Costa, director general de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia de ese departamento. Según contó el edil del FA Ignacio Igarza al programa Otro tema, de M24, hace unos días estaba en la casa de su madre y Costa apareció ofreciendo a la gente del barrio que se anotara para levantar una canasta con alimentos y un ticket de 500 pesos para comprar carne.

“Está bien ayudar a la gente, pero no me parece que sea de esa manera, sin que haya un control y sin saber si en realidad precisábamos esa canasta, habiendo gente que está pasando muy mal en Maldonado”, subrayó el edil frenteamplista. Agregó que no se debería “hacer política con la necesidad de la gente”.

En diálogo con la diaria, Igarza aseguró que cuando Costa se retiró de su barrio “dejó siete u ocho listas, diciendo que lo acompañaran” en las elecciones departamentales porque “él se preocupaba por la gente”. El edil indicó que la bancada del FA planteará conformar una comisión investigadora y un pedido de informes en el ámbito de la Junta Departamental, porque fue un acto “fuera de lugar”.