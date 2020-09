El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) realizó un informe sobre el endeudamiento de la Intendencia de Maldonado (IM) en el que concluye que el déficit de la comuna al 31 de diciembre de 2019 era de 3.387 millones de pesos, lo que representa el 49% de la recaudación anual. Por otra parte, en lo que va de 2020 el endeudamiento fue de 2.650 millones de pesos.

“Del flujo de fondos proyectados resulta un déficit de disponibilidad al 30/06/2021 de miles de $666:700 [666,7 millones de pesos] resultante de vencimientos a pagar no previstos de miles de $700:000 [700 millones de pesos], no habiendo considerado en dicho flujo las líneas de crédito que se proyecta a contratar para la creación del 'Fondo Solidario Departamental COVID-19'”.

El TCR consideró que la IM “no cuantificó los eventuales efectos en sus ingresos que pudieran resultar a causa de la situación de la emergencia sanitaria”; y además señala que la comuna “deberá contar con disponibilidad presupuestal para el pago de los intereses y demás gastos que correspondan”. El informe fue solicitado por la comuna para poder extender el plazo de vencimientos de las líneas de crédito vigentes.

Ante el documento, los ediles del Frente Amplio (FA) de Maldonado pidieron el tratamiento en la Junta Departamental y el pasaje del estudio de las deudas a la Comisión de Presupuesto del legislativo departamental. En una nota fechada el 8 de setiembre los ediles aseguran que el endeudamiento “ha llegado en este último quinquenio a extremos históricamente nunca vistos, comprometen el desempeño de cualquier gobierno próximo, y además, para terminar de aquilatar la magnitud del mismo y después de todos los ajustes que el TCR tuvo que hacer a la Rendición de Cuentas de 2018, habrá que esperar las cifras definitivas y los ajustes a las cifras provisorias proporcionadas por la Intendencia”.

Además señalan que el “ejecutivo departamental ha avasallado las decisiones de la Junta, excediéndose en las facultades del intendente, firmando contratos de préstamos con corredores de bolsa y algunos bancos de plaza, basándose en anuencias con plazo bien definido de vencimiento y anunciando que no los va a pagar”.

Los ediles aseguran que estos gastos van a tener consecuencias concretas inmediatas que alcanzan “un peso inaudito” respecto a otros gastos de la intendencia. “Los costos financieros del año 2019 (casi 190 millones de pesos de intereses y casi 211 millones de pesos de diferencia de cambio sumados) fueron $ 400.369.099 y representan: casi el 15% del total de Gastos de Funcionamiento de 2019 ($ 2.691.056.857); casi el 40% del total de Gastos de Inversión de 2019 ($ 1.001.224.238); casi el 46% de todo el Rubro Limpieza, Aseo y Fumigación, que incluye la Recolección de Residuos de todo el departamento ($ 877.007.677); algo más del 112% de todo el rubro 5.299 que abarca el mantenimiento de todas las áreas verdes del departamento ($ 356.324.182); y es el segundo rubro en magnitud dentro de los Gastos de Funcionamiento, sólo por detrás del Rubro Limpieza, Aseo y Fumigación”.

Fermín de los Santos, edil del FA, comentó a la diaria que la Intendencia le pidió al TCR ampliar las líneas de crédito pero “asumen deudas que no van a poder pagar y también dicen que no lo van a hacer”, además señala que las deudas que se asuman y que deberá pagar el gobierno entrante tendrían ser aprobadas con tres quintos de los votos de la Junta cuando lo están aprobando con mayoría simple, “aunque estén diciendo que no lo van a pagar”, insistió.

Los ediles también dicen que la Intendencia envió cifras equivocadas al TCR, por ejemplo: en el ejercicio 2018 la cifra de déficit proporcionada por la IM al TCR fue de algo más de 3.477 millones de pesos, pero “no es el importe de déficit que remitió la Intendencia a la Junta en su Rendición de Cuentas: es la cifra corregida por el Tribunal y que la Intendencia aceptó 'calladita la boca y sin protestar', en ocasión de la Auditoría, solicitada y aprobada sólo con los votos de la bancada del FA”, dice una nota que detalla el fallo del TCR.

La Intendencia de Maldonado “había dicho que su déficit era de algo más de 3.295 millones de pesos: 'se equivocaron' por 182 millones de pesos”. La cifra de recaudación de ese año tampoco es la cifra de recaudación que remitió la Intendencia a la Junta, mientras que en el informe del TCR figura como que fue de algo más de 6.289 millones de pesos, “la Intendencia había dicho que su recaudación había sido de casi 6.356 millones de pesos: se 'equivocaron' por 67 millones de pesos, recaudaron menos. También se habían 'equivocado' en las cifras de gastos: dijeron que el gasto presupuestal había sido de algo más de 7.542 millones de pesos y el Tribunal les corrigió llevándola a 7.608 millones; gastaron más: algo más de 66 millones de pesos por encima de lo que dijeron en principio”.

Los ediles opositores señalan que “no hay antecedentes en los gobiernos de Maldonado, por lo menos de los últimos 35 años, de que se contraigan préstamos en el último semestre de un gobierno departamental y a pagar a la fecha de vencimiento de una anuencia de la Junta Departamental”.

También advierten que la comuna no tuvo la autorización de la Junta para exceder más allá del fin del período la fecha de pago, “excediendo las funciones que competen al intendente, y violando la Constitución de la República en varias cláusulas esenciales y específicamente el artículo 301”.

Este artículo dice que “los Gobiernos Departamentales no podrán emitir títulos de Deuda Pública Departamental, ni concertar préstamos ni empréstitos con organismos internacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, sino a propuesta del Intendente, aprobada por la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas y con la anuencia del Poder Legislativo, otorgada por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, en reunión de ambas Cámaras, dentro de un término de sesenta días, pasado el cual se entenderá acordada dicha anuencia.

Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta Departamental”.

Cabe recordar que el actual intendente de Maldonado es Jesús Bentancur, que asumió en lugar de Enrique Antía (Partido Nacional), que buscará la reelección el 27 de setiembre. Antía compite dentro de su partido con Rodrigo Blas; por el FA se postulan Óscar de los Santos, Susana Hernández y Gerardo Viñales,en el Partido Colorado están Eduardo Elinger y Félix Riestra.