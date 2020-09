“He decidido actuar de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto, por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación, estando a lo que el cuerpo decida”. Así habló Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), en un vídeo subido en las redes sociales este lunes para informar finalmente cuál será la postura que tomará sobre su desafuero.

En el vídeo, que dura seis minutos, entre varios argumentos para definir su posición, Manini señaló que “es público” que CA pidió hace unas semanas la remoción del fiscal de Corte, Jorge Díaz, lo que sumado a “declaraciones públicas del fiscal actuante en la causa” generan “justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar”.

“Asimismo, destacados juristas han argumentado en los últimos días que para retornar al Senado, una vez archivada la causa en la Justicia, debo contar con los dos tercios de los votos. Si bien hay distintas visiones sobre el tema, es clara la existencia de la posibilidad de que la suspensión de los fueros signifique el no retorno definitivo a la banca para la que me eligieron casi 270.000 ciudadanos. Justamente ellos, de las más variadas formas, a través de las agrupaciones del partido, por mensajes o en forma personal, me han hecho saber su profundo y sincero deseo de que yo no abandone la banca, además expresar su rechazo a la inaceptable presión mediática que se está ejerciendo masiva y descaradamente para incidir en la votación de la cámara”, sostuvo.

Manini señaló que el pedido de desafuero de la Fiscalía es a raíz de una causa “que se armó” en abril de 2019, “en el mismo momento” en que inició su camino en la política, con la fundación de CA. Subrayó que “nunca” dejó de concurrir a las citaciones judiciales y “siempre” encaró esas instancias “con la verdad de los hechos, sin caer en las inverosímiles contradicciones de los otros indagados”, a pesar de lo cual la Fiscalía decidió “sólo” su imputación. “Aun en ese contexto dije que no me ampararía en los fueros en caso de ser elegido legislador, aunque se me hizo ver que los fueros no son del legislador sino de la cámara que integra”, indicó.

Sostuvo que dijo eso por la convicción de “no tener nada que ocultar” y de haber actuado “en todo momento de acuerdo a la ley” y al “buen desempeño” de sus funciones. Dijo que en aquel entonces consideró que “el pueblo uruguayo” debía conocer “el doble discurso del gobierno” –del Frente Amplio– en un tema “tan sensible” que es “manipulado miserablemente para sacar distintos réditos”.

“Pero hoy las circunstancias han cambiado. Las recientes revelaciones sobre las actas de 2006 han probado ese punto: los mismos actores, ante casos similares, actuaron de la misma forma en 2006 y en 2019. A esto se suma la reciente resolución de archivo por parte de un tribunal de apelaciones, más de 500 días después de haberse presentado en la Justicia, de la causa de las declaraciones que supuestamente demoré en comunicar sin siquiera haber concurrido el declarante al Juzgado”, sostuvo.

Por último, luego de señalar su postura, Manini Ríos manifestó su “deseo” de que se investigue “en profundidad” lo que ocurrió con las actas del Tribunal de Honor militar de 2006, a Gilberto Vázquez, en el entendido “de que hay actores que se repiten en la causa” a quienes se les “pretende imputar” que “habrían actuado de la misma forma 13 años después”.

“Actitud de mercenarios”

La decisión de Manini, que se hizo pública bien entrada la noche de este lunes, sacudió un tablero que hasta ese momento seguía igual que hace una semana en la coalición de gobierno. La bancada de senadores del Partido Nacional (PN) se reunió otra vez por el tema y otra vez no llegó a una conclusión –este martes seguirá el intercambio–. En tanto, el sector colorado Ciudadanos se reunió a pedido del PN para rever su postura y la ratificó: votará el desafuero.

Por otro lado, la bancada de senadores del Frente Amplio se reunió este lunes en el Parlamento junto con el presidente de la fuerza política, Javier Miranda. A la salida, en rueda de prensa, Miranda preguntó por qué el PN no vota el desafuero de Manini Ríos, y contestó que “es porque necesita los votos de CA para el presupuesto”.

“Esto es una actitud de mercenarios. Lo que plantean es 'votamos o no votamos el desafuero en función de que me den los votos o no para el presupuesto'. No parece serio, hay que definir la situación. El Poder Judicial reclama la comparecencia del senador, no por actos como legislador sino por actos anteriores, y el Parlamento debería entonces habilitar su comparecencia”, finalizó.

Por último, el senador Charles Carrera, coordinador de la bancada del FA, dijo en rueda de prensa que a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de este martes irán con la postura de que “se cumpla la palabra empeñada” la semana pasada: que el martes se trataría el desafuero en la comisión y el miércoles en el Plenario. “Asimismo, le comunicamos que el FA como tal asume la posición jurídica de que el desafuero se votará con la condición de que se presente a la Justicia, y si es declarado inocente, que se reintegre inmediatamente al cuerpo, y si es declarado culpable, que se reintegre inmediatamente luego de cumplida la pena”, finalizó.