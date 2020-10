El ex presidente José Mujica participó en el debate sobre el desafuero del senador Guido Manini Ríos en la cámara alta. Allí dijo que entiende que la mayoría del oficialismo haya tomado la decisión “política” de rechazar el desafuero del líder de Cabildo Abierto (CA) para mantener unida a la coalición “multicolor” integrada por los partidos Nacional, Colorado y de la Gente y CA.

“No pueden exponerse a una fisura por la decisión de un fuero. Es demasiado valioso en el gobierno”, dijo antes de criticar que en la sesión se dijo “todo” pero eso “no se dice”. “Parece que en este país no podemos decir la verdad: que en determinadas circunstancias lo político es determinante”, agregó.

Al cierre de su argumentación, Mujica se dirigió directamente a Manini Ríos, al que llamó “comandante” además de “senador”: “lo que más me preocupa decirle [es que] se nos va el tiempo en la vida, vamos quedando demasiados pocos de aquellos años. No le pido justicia, le pido que arrime verdades”. Y añadió: “me dijo alguien que ya no vive: se consiguen más verdades en los casinos de oficiales que en los juzgados” y “usted tiene herramientas” para conseguirlas. Esa “es su responsabilidad histórica”, concluyó.